На Волині відкрили тимчасовий перехід «Адамчуки-Збереже». ФОТО





Традиційно обидві делегації – Шацька та Влодавська – зустрілися на понтонному мосту на річці Західний Буг, який на чотири дні не роз’єднуватиме кордоном, а зблизить мешканців прикордонних регіонів, - пише



Від укранської сторони участь у заході взяли заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Сергій Кошарук, голова Шацької райдержадміністрації Василь Голядинець, голова Шацької районної ради Сергій Карпук, депутати Волинської обласної ради Роман Карпюк та Віктор Радчук, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, Андрій Ткачук, в.о начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції Волинської ОДА, голова Грабівської сільської ради Олександр Ключук, Ніна Вирович, директорка Шацького МБК та інші представники української делегації. З польської сторони делегацію очолив Анджей Романчук, староста Влодавського повіту.



Перерізавши символічну стрічку, Василь Голядинець та Анджей Романчук обмінялись короваями та привітали один одного щирими словами та теплими обіймами. Традиційно польсько-українська делегація, пройшовши митний та прикордонний пункт, вирушили у Влодаву, де відбудеться ІХ міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг».





Після офіційного відкриття з обох боків річки вже чекали на перетин мешканці обох прикордонних регіонів. З нетерпінням чекали цієї події поляки, котрі в більшості приїхали велосипедами для участі у велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді». Величезна черга «війська на роверах» (майже більше 200 осіб) з кожною хвилиною ставала все меншою, адже і польські прикордонники та митники, і українські робили усе можливе, аби перетнути кордон для учасників днів добросусідства було простіше.



"Ми тут, на Шацьких озерах, вперше. Мандруємо велосипедами, бо багато чули про ваше прекрасне озеро Світязь", - каже польський турист Марек, та додає, що з друзями багато подорожував Україною, побувавши у Києві та Львові.



Нагадаємо, завтра, 10 серпня, на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань та старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже.



З кожним роком Європейські дні добросусідства стають все більш популярними, на яких фіксується збільшення кількості перетинів кордону. Так, у 2017 році зафіксували 42 137 перетинів кордону, у 2016-му понтонний міст перетнули близько 50 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж 2015 року, коли прикордонний контроль пройшли близько 27 тисяч осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні між Польщею та Україною сьогодні, 9 серпня, відбулося урочисте відкриття тимчасового пункту пропуску перетину кордону Адамчуки-Збереже.Традиційно обидві делегації – Шацька та Влодавська – зустрілися на понтонному мосту на річці Західний Буг, який на чотири дні не роз’єднуватиме кордоном, а зблизить мешканців прикордонних регіонів, - пише Район.Шацьк Від укранської сторони участь у заході взяли заступник голови Волинської обласної державної адміністрації, голова Шацької райдержадміністрації, голова Шацької районної ради, депутати Волинської обласної радита, директор Волинського обласного центру зайнятості Р, в.о начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції Волинської ОДА, голова Грабівської сільської ради О, директорка Шацького МБК та інші представники української делегації. З польської сторони делегацію очолив, староста Влодавського повіту.Перерізавши символічну стрічку, Василь Голядинець та Анджей Романчук обмінялись короваями та привітали один одного щирими словами та теплими обіймами. Традиційно польсько-українська делегація, пройшовши митний та прикордонний пункт, вирушили у Влодаву, де відбудеться ІХ міжнародна конференція «Наше Полісся, наш Буг».Після офіційного відкриття з обох боків річки вже чекали на перетин мешканці обох прикордонних регіонів. З нетерпінням чекали цієї події поляки, котрі в більшості приїхали велосипедами для участі у велопробігу Збереже-Світязь-Збереже під назвою «Україна на велосипеді». Величезна черга «війська на роверах» (майже більше 200 осіб) з кожною хвилиною ставала все меншою, адже і польські прикордонники та митники, і українські робили усе можливе, аби перетнути кордон для учасників днів добросусідства було простіше."Ми тут, на Шацьких озерах, вперше. Мандруємо велосипедами, бо багато чули про ваше прекрасне озеро Світязь", - каже польський турист Марек, та додає, що з друзями багато подорожував Україною, побувавши у Києві та Львові.Нагадаємо, завтра, 10 серпня, на рекреаційній території «Pompka» над старим руслом Західного Бугу відбудеться відкриття рибальських змагань та старт VІІІ Транскордонного забігу «Полісся» на трасі Збереже-Світязь-Збереже.З кожним роком Європейські дні добросусідства стають все більш популярними, на яких фіксується збільшення кількості перетинів кордону. Так, у 2017 році зафіксували 42 137 перетинів кордону, у 2016-му понтонний міст перетнули близько 50 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж 2015 року, коли прикордонний контроль пройшли близько 27 тисяч осіб.

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