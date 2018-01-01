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Активним лучанам розкажуть, як змінити життя міста на краще

Активним лучанам розкажуть, як змінити життя міста на краще
Усі лучани, які хочуть зробити своє місто кращим, мають ідеї для розвитку Луцька, однак знаходяться у пошуках коштів для їх реалізації, мають можливість відвідати корисну подію.

Про це пише Конкурент.

У рамках проекту "Школа свідомого громадянина" 28 серпня о 18 годині у конференц-залі готелю "Україна" відбудеться відкрита дискусія для лучан на тему: "ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!". Про це анонсують у Громадянському Русі "СВІДОМІ".

Спілкуючись з експертами-спікерами, можна буде дізнатися:
- "Бюджет участі": що це?
- Як це відбувається?
- З яких етапів складається процес Бюджету участі?
- Які кроки потрібно зробити, щоб реалізувати свою ідею?
- Які ідеї приречені на перемогу?

Вхід вільний.

Для реєстрації: телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJznCO6vBF4FKf_gCuWZt2EfrVUEcZUFeI6j_xyeYZRO5tiQ/viewform

Активним лучанам розкажуть, як змінити життя міста на краще

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Теги: свідомі
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