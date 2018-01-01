Активним лучанам розкажуть, як змінити життя міста на краще





Про це пише



У рамках проекту "Школа свідомого громадянина" 28 серпня о 18 годині у конференц-залі готелю "Україна" відбудеться відкрита дискусія для лучан на тему: "ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!". Про це анонсують у Громадянському Русі "СВІДОМІ".



Спілкуючись з експертами-спікерами, можна буде дізнатися:

- "Бюджет участі": що це?

- Як це відбувається?

- З яких етапів складається процес Бюджету участі?

- Які кроки потрібно зробити, щоб реалізувати свою ідею?

- Які ідеї приречені на перемогу?



Вхід вільний.



Для реєстрації: телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJznCO6vBF4FKf_gCuWZt2EfrVUEcZUFeI6j_xyeYZRO5tiQ/viewform





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