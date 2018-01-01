Активним лучанам розкажуть, як змінити життя міста на краще
Сьогодні, 18:15
Усі лучани, які хочуть зробити своє місто кращим, мають ідеї для розвитку Луцька, однак знаходяться у пошуках коштів для їх реалізації, мають можливість відвідати корисну подію.
Про це пише Конкурент.
У рамках проекту "Школа свідомого громадянина" 28 серпня о 18 годині у конференц-залі готелю "Україна" відбудеться відкрита дискусія для лучан на тему: "ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!". Про це анонсують у Громадянському Русі "СВІДОМІ".
Спілкуючись з експертами-спікерами, можна буде дізнатися:
- "Бюджет участі": що це?
- Як це відбувається?
- З яких етапів складається процес Бюджету участі?
- Які кроки потрібно зробити, щоб реалізувати свою ідею?
- Які ідеї приречені на перемогу?
Вхід вільний.
Для реєстрації: телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJznCO6vBF4FKf_gCuWZt2EfrVUEcZUFeI6j_xyeYZRO5tiQ/viewform
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Про це пише Конкурент.
У рамках проекту "Школа свідомого громадянина" 28 серпня о 18 годині у конференц-залі готелю "Україна" відбудеться відкрита дискусія для лучан на тему: "ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!". Про це анонсують у Громадянському Русі "СВІДОМІ".
Спілкуючись з експертами-спікерами, можна буде дізнатися:
- "Бюджет участі": що це?
- Як це відбувається?
- З яких етапів складається процес Бюджету участі?
- Які кроки потрібно зробити, щоб реалізувати свою ідею?
- Які ідеї приречені на перемогу?
Вхід вільний.
Для реєстрації: телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJznCO6vBF4FKf_gCuWZt2EfrVUEcZUFeI6j_xyeYZRO5tiQ/viewform
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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