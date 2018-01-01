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На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією

На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
У Волинську обласну лікарню доставили пристрій, який рятуватиме пацієнтів-сердечників.

Установка для проведення інвазивних електрофізіологічних досліджень серця (ЕФДС) із генератором для радіочастотних (РЧ) абляцій з помпою та програмованою електрокардіостимуляцією (ЕКС) виробництва St. Jude Medical Inc уже працює у Волинській обласній клінічній лікарні (ВОКЛ), - повідомили у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу - Волинська ОДА".

8 серпня, тут провели перші три операції – з допомогою фахівців із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та інженерів-аплікантів з Європи й нашої столиці.

Завідувач відділення порушень ритму ВОКЛ Ігор Біскуб уточнює, що обладнання – електрофізіологічний комплекс із генератором високочастотної енергії для хірургічного лікування складних порушень серцевого ритму – зібрали, ввели в експлуатацію та провели оперативні втручання.

Воно дає можливість діагностувати та вилучати зони аритмії (аритмогенні вогнища), додаткові шляхи проведення у серці, що дозволяє радикально позбавити пацієнта від недуги з допомогою оперативного втручання з міні-доступу, тобто через пункції судин, без накладання швів, без шрамів, без рубців.

Тобто, розповідає медик, робиться пункція (проколювання стінки) центральних вен, заводяться спеціальні трубочки – інтродюсери, по яких у серце заходять діагностичні та лікувальні електроди, які виконують пошук і вилучення (лікування) певних видів аритмії.

Але власне вагомий внесок у медицину Волині цієї закупівлі у рамках реалізації Субпроекту Світового банку і Міністерства охорони здоров’я України «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» у тому, що область отримала якісне найсучасніше високотехнологічне обладнання, якого тут потребували дуже давно.

Адже упродовж 11-ти років в області не проводили таких оперативних втручань в принципі. Бо апаратура попередньої генерації (компанії Сіменс), що працювала з 1998 року по 2007 рік, вийшла з ладу і її демонтували. Тож наявність у ВОКЛ установки для проведення інвазивного електрофізіологічних досліджень серця (ЕФДС) із генератором для радіочастотних абляцій з помпою та програмованою електрокардіостимуляцією – шанс на життя для пацієнтів, які мають діагнози з вродженими або набутими порушеннями ритму серця, лікування яких можливе лише з допомогою такої апаратури.

На жаль, саме розхідних матеріалів для виконання радіочастотних катетерних деструкцій та інвазивних електрофізіологічних досліджень серця придбали за кошти позики не так уже й багато: 20 електродів для проведення радіочастотної абляції та 45 електродів для проведення електрофізіологічних досліджень. Тому лише 20 осіб зможуть пройти ту ж таки процедуру РЧ-абляції при мінімальних витратах. У подальшому пацієнти будуть змушені купувати розхідники.

До слова, вартість цієї закупівлі – майже 5,4 мільйона гривень. Сама установка коштує понад 3,7 мільйона, понад 1,6 мільйона – розхідники.

Довідково:

Порушення серцевого ритму значно підвищують вірогідність летального результату. Тому аритмії, які погано піддаються медикаментозній корекції, повинні лікуватися за допомогою хірургічних методів. Один з них – це абляція серця. Від своєчасності проведення цієї операції залежить подальше життя людини. Тому таке лікування має бути проведено на початку, коли тільки виникли покази для цього.

Необхідність у проведенні абляції серця виникає в тих випадках, коли медикаментозна терапія не може бути проведена, оскільки заздалегідь відома її неефективність, а також у тих ситуаціях, коли вона не рекомендована за станом здоров'я.

Тому перелік основних показань виглядає наступним чином:
- пароксизмальні надшлуночкові тахікардії (АВ-вузлові, синдром ВПВ),
- тріпотіння передсердь,
- монофокусні шлуночкові екстрасистолії.

Наразі єдиним вибором для таких пацієнтів є радіочастотна абляція, яка має мінімальну кількість ускладнень, а також високу ефективність. Тому її прийняти вважати «золотим» стандартом лікування порушень серцевого ритму.

На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією

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Теги: медицина, лікарня, обладнання, гроші
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