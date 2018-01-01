Утеплення зі смаком скандалу: подробиці конфлікту в Луцьку





Однак мешканки двох квартир зробили клаптикове утеплення ще раніше і не згідні платити за цим кредитом, бо особисто не давали на це згоди, - повідомляє



Свого часу співвласники цього будинку зібрали підписи з 2/3 голосів і прийняли рішення щодо комплексного утеплення будинку в рамках державної програми «теплі кредити». До слова, 2/3 голосів власників житлових приміщень, згідно з Законом України «Про ОСББ», є достатніми, аби рішення вважалось прийнятим. Варто додати, що стільки ж голосів необхідно й для рішення про порядок управління та користування спільним майном, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку.



Голова ОСББ Юлія Сабатюк зазначила, що свого часу саме на прикладі Луцька розроблялася дорожня карта по отриманню «теплих» (енергоефективних) кредитів.



Юлія Сабатюк додала, що першочергово має створитися ОСББ, наступний етап – енергоаудит будинку. Адже не можна утепляти будівлю, вибираючи матеріал навмання. Тоді ж спеціалісти прописують весь хід роботи.



Сабатюк каже, що з 2015 року вони щорічно проводили загальні збори, щоб зрозуміти, чи готові люди термомодернізувати свій будинок. Останнє рішення було прийнято в цьому році по тих документах, які робили в 2017-му, а саме вони замовляли кошторисну документацію у «Дім фасадів» і матеріали фірми Caparol. Вартість утеплення будинку – 1,9 мільйона гривень.



«Але ми очікуємо відшкодування від держави за постановою по «Теплих кредитах». Тіло кредиту після трьох років залишиться мільйон і інше розіб'ється від 7 до 10 років, далі сума розбивається на квадратний метр. Зараз канікули, і ми сплачуємо лише відсотки. Ремонтний фонд (Фонд, кошти з якого використовуються для проведення планових капремонтів. Його починають формувати з моменту прийняття житлового будинку на баланс ОСББ. Кошти цього фонду формуються переважно за рахунок внесків власників квартир, накопичуються на спецрахунках в банку і мають цільове призначення, - К.) з травня виставлений в сумі 8,30 гривень з квадратного метра. В нас є всі експертизи, платіжки і дозволи на початок будівельних робіт. Дозволи дійсні – ніхто їх не скасовував. Фірма має ліцензію і має право утеплювати будинки», – розповіла Юлія Сабатюк.



Щодо клаптиково утеплених квартир, то Юлія Сабатюк зазначила, що вони зняли той пінопласт в 50 мм, який виявився дуже неякісним та був закріплений не на дюбелях, а просто незрозумілим чином приклеєний. Нині ж весь будинок утеплють фасадним пінопластом ПСБ - 25 (10см.).



Мешканка будинку Валентина Анатоліївна додала, що будинку – 32 роки, і з нього вже починає все сипатись. Відтак утеплення фасаду – це необхідність. Їй не зрозумілий настрій сусідок, які проти. Адже це утеплення робиться на роки.



«Людина, яка зайнялась скандалом, по житті є скандалісткою, вона мало з ким говорить в будинку. Розмір сплати за кредит на утеплення буде ж потім на спад іти… Але зате он яке покращення буде», – зазначила лучанка.



Своєю чергою, мешканка будинку Валентина Голян, яка зробила клаптикове утеплення, обурюється, що його здерли зі стін без її відома. З її слів, ще до створення ОСББ вони із сусідкою домовилась та утеплили зовнішні стіни своїх квартир. Оскільки тоді, спостерігаючи за тим, як ростуть щодня ціни на матеріали, вирішила не затягувати з цим питанням. Пенсіонерка додала, що не згідна і неспроможна платити за кредитами, на які не погоджувалась. до того ж зауважує, що не всі в будинку платоспроможні сплачувати кредит за утеплення.



«Коли почали утеплювати будинок, то виявилося, що не можна клаптиково утеплювати. І те утеплення, в яке я вклала 7 тисяч гривень, просто здерли…Якби мені компенсували за це, то я би хотіла, щоб це було прозоро і щоб я бачила, за що платити. Ми повинні бачити всі документи... Нехай тепер Яценюк, який колись агітував за утеплення будинків, пояснить, як це відшкодовувати», – додала Валентина Голян.



Нагадаємо: першопрохідцем в отриманні енергоефетивного кредиту стало саме луцьке ОСББ «Явір -2011». Варто зауважити, що це ОСББ взяло дві позики. Перша пішла на встановлення ІТП, друга – на модернізацію будинку.



У листопаді 2014 року їм вдалося взяти у банку кредит на 219 тисяч гривень під 17,5 % під ІТП. Щомісячний платіж становив майже 4 тисячі гривень.



Економія завдяки ІТП щомісяця становить понад 25 тисяч гривень, а банку повертати за кредитом потрібно було близько 4 000 гривень. За кілька місяців зекономили 100 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Софії Ковалевської, 23а співвласники ОСББ «Наш дім 23А» вирішили взяти кредит, щоб утеплити фасад будинку.Однак мешканки двох квартир зробили клаптикове утеплення ще раніше і не згідні платити за цим кредитом, бо особисто не давали на це згоди, - повідомляє Конкурент Свого часу співвласники цього будинку зібрали підписи з 2/3 голосів і прийняли рішення щодо комплексного утеплення будинку в рамках державної програми «теплі кредити». До слова, 2/3 голосів власників житлових приміщень, згідно з Законом України «Про ОСББ», є достатніми, аби рішення вважалось прийнятим. Варто додати, що стільки ж голосів необхідно й для рішення про порядок управління та користування спільним майном, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку.Голова ОСББзазначила, що свого часу саме на прикладі Луцька розроблялася дорожня карта по отриманню «теплих» (енергоефективних) кредитів.Юлія Сабатюк додала, що першочергово має створитися ОСББ, наступний етап – енергоаудит будинку. Адже не можна утепляти будівлю, вибираючи матеріал навмання. Тоді ж спеціалісти прописують весь хід роботи.Сабатюк каже, що з 2015 року вони щорічно проводили загальні збори, щоб зрозуміти, чи готові люди термомодернізувати свій будинок. Останнє рішення було прийнято в цьому році по тих документах, які робили в 2017-му, а саме вони замовляли кошторисну документацію у «Дім фасадів» і матеріали фірми Caparol. Вартість утеплення будинку – 1,9 мільйона гривень.«Але ми очікуємо відшкодування від держави за постановою по «Теплих кредитах». Тіло кредиту після трьох років залишиться мільйон і інше розіб'ється від 7 до 10 років, далі сума розбивається на квадратний метр. Зараз канікули, і ми сплачуємо лише відсотки. Ремонтний фонд (Фонд, кошти з якого використовуються для проведення планових капремонтів. Його починають формувати з моменту прийняття житлового будинку на баланс ОСББ. Кошти цього фонду формуються переважно за рахунок внесків власників квартир, накопичуються на спецрахунках в банку і мають цільове призначення, - К.) з травня виставлений в сумі 8,30 гривень з квадратного метра. В нас є всі експертизи, платіжки і дозволи на початок будівельних робіт. Дозволи дійсні – ніхто їх не скасовував. Фірма має ліцензію і має право утеплювати будинки», – розповіла Юлія Сабатюк.Щодо клаптиково утеплених квартир, то Юлія Сабатюк зазначила, що вони зняли той пінопласт в 50 мм, який виявився дуже неякісним та був закріплений не на дюбелях, а просто незрозумілим чином приклеєний. Нині ж весь будинок утеплють фасадним пінопластом ПСБ - 25 (10см.).Мешканка будинкудодала, що будинку – 32 роки, і з нього вже починає все сипатись. Відтак утеплення фасаду – це необхідність. Їй не зрозумілий настрій сусідок, які проти. Адже це утеплення робиться на роки.«Людина, яка зайнялась скандалом, по житті є скандалісткою, вона мало з ким говорить в будинку. Розмір сплати за кредит на утеплення буде ж потім на спад іти… Але зате он яке покращення буде», – зазначила лучанка.Своєю чергою, мешканка будинку, яка зробила клаптикове утеплення, обурюється, що його здерли зі стін без її відома. З її слів, ще до створення ОСББ вони із сусідкою домовилась та утеплили зовнішні стіни своїх квартир. Оскільки тоді, спостерігаючи за тим, як ростуть щодня ціни на матеріали, вирішила не затягувати з цим питанням. Пенсіонерка додала, що не згідна і неспроможна платити за кредитами, на які не погоджувалась. до того ж зауважує, що не всі в будинку платоспроможні сплачувати кредит за утеплення.«Коли почали утеплювати будинок, то виявилося, що не можна клаптиково утеплювати. І те утеплення, в яке я вклала 7 тисяч гривень, просто здерли…Якби мені компенсували за це, то я би хотіла, щоб це було прозоро і щоб я бачила, за що платити. Ми повинні бачити всі документи... Нехай тепер Яценюк, який колись агітував за утеплення будинків, пояснить, як це відшкодовувати», – додала Валентина Голян.Нагадаємо: першопрохідцем в отриманні енергоефетивного кредиту стало саме луцьке ОСББ «Явір -2011». Варто зауважити, що це ОСББ взяло дві позики. Перша пішла на встановлення ІТП, друга – на модернізацію будинку.У листопаді 2014 року їм вдалося взяти у банку кредит на 219 тисяч гривень під 17,5 % під ІТП. Щомісячний платіж становив майже 4 тисячі гривень.Економія завдяки ІТП щомісяця становить понад 25 тисяч гривень, а банку повертати за кредитом потрібно було близько 4 000 гривень. За кілька місяців зекономили 100 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію