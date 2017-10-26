Вірастюк зняв відеозапрошення для лучан на матч збірних України і Європи
Сьогодні, 22:17
Відомий стронгмен Василь Вірастюк та його побратими запросили лучан відвідати товариську матчеву зустріч збірних України та Європи зі стронгмену, яка відбудеться в Луцьку 24 серпня.
Відповідне відео Вірастюк опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку відбудеться товариська матчева зустріч стронгменів.
«Склади «Збірної України» та «Збірної Європи», які позмагаються 24 серпня 2018 року.
Збірна України: Олексій Новіков (Київ), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Конюшок (Київ) та Віктор Юрченко (Черкаси)
Збірна Європи: Відас Блякайтіс (Литва), Марекс Лейтіс (Латвія), Радіон Сукман (Молдова) та Рафал Кобиляш (Польща)», - йдеться в дописі Василя Вірастюка.
Змагання відбудуться 24 серпня біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку.
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Відповідне відео Вірастюк опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку відбудеться товариська матчева зустріч стронгменів.
«Склади «Збірної України» та «Збірної Європи», які позмагаються 24 серпня 2018 року.
Збірна України: Олексій Новіков (Київ), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Конюшок (Київ) та Віктор Юрченко (Черкаси)
Збірна Європи: Відас Блякайтіс (Литва), Марекс Лейтіс (Латвія), Радіон Сукман (Молдова) та Рафал Кобиляш (Польща)», - йдеться в дописі Василя Вірастюка.
Змагання відбудуться 24 серпня біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку.
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