Вірастюк зняв відеозапрошення для лучан на матч збірних України і Європи

Василь Вірастюк та його побратими запросили лучан відвідати товариську матчеву зустріч збірних України та Європи зі стронгмену, яка відбудеться в Луцьку 24 серпня.



Відповідне відео Вірастюк опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку відбудеться товариська матчева зустріч стронгменів.



«Склади «Збірної України» та «Збірної Європи», які позмагаються 24 серпня 2018 року.

Збірна України: Олексій Новіков (Київ), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Конюшок (Київ) та Віктор Юрченко (Черкаси)

Збірна Європи: Відас Блякайтіс (Литва), Марекс Лейтіс (Латвія), Радіон Сукман (Молдова) та Рафал Кобиляш (Польща)», - йдеться в дописі Василя Вірастюка.



Змагання відбудуться 24 серпня біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку.







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