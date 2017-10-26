вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вірастюк зняв відеозапрошення для лучан на матч збірних України і Європи

Вірастюк зняв відеозапрошення для лучан на матч збірних України і Європи
Відомий стронгмен Василь Вірастюк та його побратими запросили лучан відвідати товариську матчеву зустріч збірних України та Європи зі стронгмену, яка відбудеться в Луцьку 24 серпня.

Відповідне відео Вірастюк опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку відбудеться товариська матчева зустріч стронгменів.

«Склади «Збірної України» та «Збірної Європи», які позмагаються 24 серпня 2018 року.
Збірна України: Олексій Новіков (Київ), Олександр Лашин (Маріуполь), Сергій Конюшок (Київ) та Віктор Юрченко (Черкаси)
Збірна Європи: Відас Блякайтіс (Литва), Марекс Лейтіс (Латвія), Радіон Сукман (Молдова) та Рафал Кобиляш (Польща)», - йдеться в дописі Василя Вірастюка.

Змагання відбудуться 24 серпня біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Василь Вірастюк, стронгмен, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку
Сьогодні, 22:45
Вірастюк зняв відеозапрошення для лучан на матч збірних України і Європи
Сьогодні, 22:17
Волинянин ледь не потрапив за ґрати через крадений гній
Сьогодні, 21:47
Відвідувачів «ART JAZZ 2018» розважатимуть три покоління музикантів
Сьогодні, 21:25
Суддю з Волині через кримінал відсторонили від правосуддя
Сьогодні, 21:00
Схожі новини
Змагання стронгменів у Луцьку покаже Телеканал 24 Змагання стронгменів у Луцьку покаже Телеканал 24
26 жовтень, 2017, 17:42
Змагання стронгменів у Луцьку: як це було. ВІДЕО Змагання стронгменів у Луцьку: як це було. ВІДЕО
26 серпень, 2017, 14:10
У Луцьку змагалися найсильніші чоловіки України. ФОТО У Луцьку змагалися найсильніші чоловіки України. ФОТО
25 серпень, 2017, 22:19
Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку
Сьогодні, 22:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
Сьогодні, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
Сьогодні, 10:43
 1
Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку
Сьогодні, 22:45
 0
Вірастюк зняв відеозапрошення для лучан на матч збірних України і Європи
Сьогодні, 22:17
 0
Волинянин ледь не потрапив за ґрати через крадений гній
Сьогодні, 21:47
 0
Медіа
відео
1/8