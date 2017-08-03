Волинянин потрапив до трійки кращих на чемпіонаті пожежників

Роман Божук виборов бронзу на Кубку України з пожежно-прикладного спорту.



Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.



Змагання тривають на Закарпатті і приурочені до 27-ї річниці Незалежності. Уже визначилися переможці у 100-метровій смузі з перешкодами та у пожежній естафеті 4 х 100 метрів.



Так, у фінальному забігу перемогу здобув Денис Єсипенко, а срібло у Юрія Плотнікова. Обидва спортсмени з Одеси. Бронзу ж виборов представник Волинської області Роман Божук.





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