Волинянин потрапив до трійки кращих на чемпіонаті пожежників
Сьогодні, 00:44
Представник Волинської області Роман Божук виборов бронзу на Кубку України з пожежно-прикладного спорту.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Змагання тривають на Закарпатті і приурочені до 27-ї річниці Незалежності. Уже визначилися переможці у 100-метровій смузі з перешкодами та у пожежній естафеті 4 х 100 метрів.
Так, у фінальному забігу перемогу здобув Денис Єсипенко, а срібло у Юрія Плотнікова. Обидва спортсмени з Одеси. Бронзу ж виборов представник Волинської області Роман Божук.
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Змагання тривають на Закарпатті і приурочені до 27-ї річниці Незалежності. Уже визначилися переможці у 100-метровій смузі з перешкодами та у пожежній естафеті 4 х 100 метрів.
Так, у фінальному забігу перемогу здобув Денис Єсипенко, а срібло у Юрія Плотнікова. Обидва спортсмени з Одеси. Бронзу ж виборов представник Волинської області Роман Божук.
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