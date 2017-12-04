Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку
09 серпень, 22:45
Журналістку Оксану Петрук приємно здивувало обслуговування клієнтів у луцькому головпоштамті на вулиці Кривий Вал.
Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Лучани, виявляється, що відділення Укрпошти на вул.Кривий Вал це ніби відділення якоїсь іншої Укрпошти! Персонал привітний. Двічі була - без черг. А ще мені вперше запропонували отримати повідомлення про вручення листа не у вигляді папірця, а повідомленням на Вайбер! Я в шоці», - зізналася журналістка.
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Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Лучани, виявляється, що відділення Укрпошти на вул.Кривий Вал це ніби відділення якоїсь іншої Укрпошти! Персонал привітний. Двічі була - без черг. А ще мені вперше запропонували отримати повідомлення про вручення листа не у вигляді папірця, а повідомленням на Вайбер! Я в шоці», - зізналася журналістка.
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Коментарі 1
Це ви ще не заходили в відділення за ТамТамом!
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