Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку

Журналісткуприємно здивувало обслуговування клієнтів у луцькому головпоштамті на вулиці Кривий Вал.Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.«Лучани, виявляється, що відділення Укрпошти на вул.Кривий Вал це ніби відділення якоїсь іншої Укрпошти! Персонал привітний. Двічі була - без черг. А ще мені вперше запропонували отримати повідомлення про вручення листа не у вигляді папірця, а повідомленням на Вайбер! Я в шоці», - зізналася журналістка.