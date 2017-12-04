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Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку

Ніби відділення якоїсь іншої «Укрпошти», - журналістка про головпоштамт у Луцьку
Журналістку Оксану Петрук приємно здивувало обслуговування клієнтів у луцькому головпоштамті на вулиці Кривий Вал.

Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.

«Лучани, виявляється, що відділення Укрпошти на вул.Кривий Вал це ніби відділення якоїсь іншої Укрпошти! Персонал привітний. Двічі була - без черг. А ще мені вперше запропонували отримати повідомлення про вручення листа не у вигляді папірця, а повідомленням на Вайбер! Я в шоці», - зізналася журналістка.



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Теги: пошта, Луцьк
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