Скандальний дитмайданчик під Луцьком полагодили

Валерій Боярський дав вказівку виправити ситуацію з небезпечним дитячим майданчиком на місцевому стадіоні.



Про це повідомляє



Роботу підрядників інспектували тележурналісти.



«Ще з дороги бачимо, що зміни – разючі. Так було – і ось так стало. Дитячий майданчик який складався з двох турніків підпертих кілочком, однієї гірки та гойдалки, не впізнати», – каже ведуча.



Подробиці ситуації – у сюжеті.







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