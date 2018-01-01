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Скандальний дитмайданчик під Луцьком полагодили

Скандальний дитмайданчик під Луцьком полагодили
Голова Заборольської ОТГ Валерій Боярський дав вказівку виправити ситуацію з небезпечним дитячим майданчиком на місцевому стадіоні.

Про це повідомляє Перший.

Роботу підрядників інспектували тележурналісти.

«Ще з дороги бачимо, що зміни – разючі. Так було – і ось так стало. Дитячий майданчик який складався з двох турніків підпертих кілочком, однієї гірки та гойдалки, не впізнати», – каже ведуча.

Подробиці ситуації – у сюжеті.



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Теги: дитмайданчик, Волинь, проблема
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