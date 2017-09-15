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Ноу-хау на Волині: дорожню розмітку наносять на ями. ФОТО

Ноу-хау на Волині: дорожню розмітку наносять на ями. ФОТО
Курйозну ситуацію виявили журналісти у Нововолинську. Місцеві комунальники нанесли дорожню розмітку просто на яму.

Про це повідомляє видання Буг.

У Нововолинську розпочалися роботи із нанесення дорожньої розмітки.

І ями на дорогах – не завада для поновлення «зебри».

Пішохідний перехід на перехресті вулиць Грушевського та Стуса тепер красується розфарбованою вибоїною.



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Теги: ями, дороги, автомобіль
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