Ноу-хау на Волині: дорожню розмітку наносять на ями. ФОТО
Сьогодні, 07:22
Курйозну ситуацію виявили журналісти у Нововолинську. Місцеві комунальники нанесли дорожню розмітку просто на яму.
Про це повідомляє видання Буг.
У Нововолинську розпочалися роботи із нанесення дорожньої розмітки.
І ями на дорогах – не завада для поновлення «зебри».
Пішохідний перехід на перехресті вулиць Грушевського та Стуса тепер красується розфарбованою вибоїною.
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Про це повідомляє видання Буг.
У Нововолинську розпочалися роботи із нанесення дорожньої розмітки.
І ями на дорогах – не завада для поновлення «зебри».
Пішохідний перехід на перехресті вулиць Грушевського та Стуса тепер красується розфарбованою вибоїною.
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