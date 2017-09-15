Ноу-хау на Волині: дорожню розмітку наносять на ями. ФОТО





Про це повідомляє видання



У Нововолинську розпочалися роботи із нанесення дорожньої розмітки.



І ями на дорогах – не завада для поновлення «зебри».



Пішохідний перехід на перехресті вулиць Грушевського та Стуса тепер красується розфарбованою вибоїною.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курйозну ситуацію виявили журналісти у Нововолинську. Місцеві комунальники нанесли дорожню розмітку просто на яму.Про це повідомляє видання Буг У Нововолинську розпочалися роботи із нанесення дорожньої розмітки.І ями на дорогах – не завада для поновлення «зебри».Пішохідний перехід на перехресті вулиць Грушевського та Стуса тепер красується розфарбованою вибоїною.

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