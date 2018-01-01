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Суд взяв під варту волинського работорговця

Суд взяв під варту волинського работорговця
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців підозрюваному у вербуванні та переміщенні кількох осіб з метою експлуатації 29-річному волинянину.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Нагадаємо, чоловіка затримали 7 серпня у пункті пропуску «Ягодин» при спробі вивезення на територію Польщі в сексуальне рабство двох громадянок України.

Правоохоронці з'ясували, що упродовж червня-серпня 2018 року зловмисник уже вивіз у Польщу двох жінок та присвоював собі половину їхнього заробітку від надання сексуальних послуг.

Вивезти наступну партію «живого товару» йому не вдалося.

Найближчі 60 діб чоловік перебуватиме під вартою.

Триває досудове розслідування.



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Теги: рабство, Волинь, Ягодин, Польща, злочин
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