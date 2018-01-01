Суд взяв під варту волинського работорговця

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяцівта переміщенні кількох осіб з метою експлуатації 29-річному волинянину.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Нагадаємо,7 серпня у пункті пропуску «Ягодин» при спробі вивезення на територію Польщі в сексуальне рабство двох громадянок України.Правоохоронці з'ясували, що упродовж червня-серпня 2018 року зловмисник уже вивіз у Польщу двох жінок та присвоював собі половину їхнього заробітку від надання сексуальних послуг.Вивезти наступну партію «живого товару» йому не вдалося.Найближчі 60 діб чоловік перебуватиме під вартою.Триває досудове розслідування.