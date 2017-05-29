З’ясували, скільки «благодійних гривень» отримали волинські лікарні





Для цього у деяких закладах навіть з’явились термінали, аби було простіше мати справу із коштами і пацієнтам, і самому закладу, - пише Валентина Куць на шпальтах видання



Тож журналісти з’ясували, скільки благодійних внесків отримують найбільші обласні лікувальні заклади Волині – Волинська обласна клінічна лікарня та Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання.



Волинська обласна клінічна лікарня впродовж 2016-2017 років отримувала різноманітну допомогу від різних благодійників. Допомогу надавали благодійні організації, менше жертвували підприємства та фізичні особи.



Найбільше допомоги лікарня отримувала від Волинської обласної благодійної місії «Надія», засновником і керівником якої є головний лікар Іван Сидор. У 2016 році місія пожертвувала понад 13 мільйонів гривень, а у 2017 році від благодійної місії надійшло більше 18 мільйонів гривень.



Серед переданих від благодійників матеріалів є медикаменти, медичне обладнання, паливно-мастильні матеріали, ліки, продукти та ремонтні роботи.



Загалом у 2016 році лікарня отримала 14,5 мільйона гривень безповоротної фінансової допомоги у вигляді грантів та дарунків.



У 2017 році обсяг благодійної допомоги становив 20 мільйонів гривень.



За словами головного лікаря обласної лікарні Івана Сидора залучення благодійної допомоги у закладі відбувається через благодійну місію «Надія», через спеціальний рахунок та через оприбуткування отриманих пожертв.



«Є благодійна місія і спецкошти. Але спецкошти можна використовувати із проведенням тендеру. Ми маємо право тільки до 15 тисяч купляти з цих коштів. За спецкошти купуємо ліки, сервісне обслуговування апаратури і медичну апаратуру. А кошти із благодійної місії йдуть тільки на лікування і придбання предметів медичного призначення. Наприклад, в нас операція 80 тисяч коштує, а на хворого на один день виділено 7 грн. 38 копійок. Потрапляє людина на операцію – вносить кошти у благодійну місію («Надія») і ліки купуються із тих коштів.



Ми не залучаємо кошти, щоб накопичувати. Тому сьогодні людина внесла, а завтра операцію робимо. От ми 80 тонн картоплі заготовили без грошей, бо як можна було б за 5 гривень три рази харчувати хворого? На харчування 5-7 гривень на день виділено. Ми все оприбутковуємо, вказуємо у фінансах. От рентгенапарат, комп’ютер, томограф ми купили тільки за залучені кошти. Розробили розцінки, пацієнти все знають, чек даємо. Всюди поставили термінали – у боголюбському відділенні і в самій лікарні два термінали», - каже Сидор.



Список благодійників Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання теж не маленький. Тут і благодійні фонди та організації, підприємці, сільські ради та підприємства. Вони допомагали закладу продуктами, послугами, медикаментами, господарськими товарами та обладнанням.



Благодійні пожертви обласної дитячої лікарні у 2016 році склали майже 3,8 мільйона гривень.



Найбільше допомоги у 2016-му дитяча лікарня отримала від Ріти Лімрот, яка є представником фонду «Акція допомоги Чорнобилю» з міста Ганновер, – 1,3 мільйона гривень та від благодійного фонду «Дитяча місія України» – 1 мільйон гривень.



У 2017 лікувальний заклад отримав від благодійників майже 8 мільйонів гривень.



Загалом за два роки обласне дитяче медичне об’єднання отримало благодійних пожертв обсягом 11,752 мільйона гривень.



Генеральний директор Волинського обласного дитячого медичного об’єднання Сергій Ляшенко каже, що лікарня має багато шляхів залучення благодійної допомоги. Сюди входить співпраця із закордонними благодійниками, співпраця із власним благодійним фондом, оприбуткування наданої допомоги та інші.



«На жаль, через наш благодійний фонд залучається найменше коштів, а найбільше допомоги надходить від іноземних благодійників. Є дуже потужна співпраця із фондами з Ганновера, Портленда, Скандинавії, Швеції. У нас є свій портал, митний термінал і ми заохочуємо благодійну допомогу напряму на нашу установу, самі займаємось розмитненням. Ми приймаємо будь яку допомогу. Наприклад, нейрохірургію взяли на себе благодійники із Ганновера. Витратні матеріали та утримання реанімації взяли на себе громада Портленда. «Тяжкими» дітками опікується Скандинавська місія.



По обладнанню теж є свої меценати. Приїжджають до нас відомі професори, вчать наших спеціалістів і це не комерційна основа – це благодійна основа. Вони (благодійники) приїжджають і інспектують нас за кожні «ножиці» – у нас є маса документів по цьому. Один із найбільш потужних напрямків також – навчання персоналу. Благодійники забирають у Швецію наших хірургів, забирають у Німеччину наших лікарів і ще один важливий момент – забирають навчати середній медперсонал. Тому що сьогодні середній медперсонал нікому не потрібен, його ніхто не вчить.



Кожна копійка ставиться на баланс лікарні – чи це ІТ-технології, чи це продукти, чи послуги – все ставиться на баланс. Ніхто не має права копійки ні сховати, ні закрити», - розповів Ляшенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи не кожен похід до лікарів супроводжується для пацієнтів проханням оплатити благодійний внесок на лікувальний заклад.Для цього у деяких закладах навіть з’явились термінали, аби було простіше мати справу із коштами і пацієнтам, і самому закладу, - пишена шпальтах видання Громадське. Волинь Тож журналісти з’ясували, скільки благодійних внесків отримують найбільші обласні лікувальні заклади Волині – Волинська обласна клінічна лікарня та Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання.Волинська обласна клінічна лікарня впродовж 2016-2017 років отримувала різноманітну допомогу від різних благодійників. Допомогу надавали благодійні організації, менше жертвували підприємства та фізичні особи.Найбільше допомоги лікарня отримувала від Волинської обласної благодійної місії «Надія», засновником і керівником якої є головний лікар. У 2016 році місія пожертвувала понад 13 мільйонів гривень, а у 2017 році від благодійної місії надійшло більше 18 мільйонів гривень.Серед переданих від благодійників матеріалів є медикаменти, медичне обладнання, паливно-мастильні матеріали, ліки, продукти та ремонтні роботи.Загалом у 2016 році лікарня отримала 14,5 мільйона гривень безповоротної фінансової допомоги у вигляді грантів та дарунків.У 2017 році обсяг благодійної допомоги становив 20 мільйонів гривень.За словами головного лікаря обласної лікарні Івана Сидора залучення благодійної допомоги у закладі відбувається через благодійну місію «Надія», через спеціальний рахунок та через оприбуткування отриманих пожертв.«Є благодійна місія і спецкошти. Але спецкошти можна використовувати із проведенням тендеру. Ми маємо право тільки до 15 тисяч купляти з цих коштів. За спецкошти купуємо ліки, сервісне обслуговування апаратури і медичну апаратуру. А кошти із благодійної місії йдуть тільки на лікування і придбання предметів медичного призначення. Наприклад, в нас операція 80 тисяч коштує, а на хворого на один день виділено 7 грн. 38 копійок. Потрапляє людина на операцію – вносить кошти у благодійну місію («Надія») і ліки купуються із тих коштів.Ми не залучаємо кошти, щоб накопичувати. Тому сьогодні людина внесла, а завтра операцію робимо. От ми 80 тонн картоплі заготовили без грошей, бо як можна було б за 5 гривень три рази харчувати хворого? На харчування 5-7 гривень на день виділено. Ми все оприбутковуємо, вказуємо у фінансах. От рентгенапарат, комп’ютер, томограф ми купили тільки за залучені кошти. Розробили розцінки, пацієнти все знають, чек даємо. Всюди поставили термінали – у боголюбському відділенні і в самій лікарні два термінали», - каже Сидор.Список благодійників Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання теж не маленький. Тут і благодійні фонди та організації, підприємці, сільські ради та підприємства. Вони допомагали закладу продуктами, послугами, медикаментами, господарськими товарами та обладнанням.Благодійні пожертви обласної дитячої лікарні у 2016 році склали майже 3,8 мільйона гривень.Найбільше допомоги у 2016-му дитяча лікарня отримала від, яка є представником фонду «Акція допомоги Чорнобилю» з міста Ганновер, – 1,3 мільйона гривень та від благодійного фонду «Дитяча місія України» – 1 мільйон гривень.У 2017 лікувальний заклад отримав від благодійників майже 8 мільйонів гривень.Загалом за два роки обласне дитяче медичне об’єднання отримало благодійних пожертв обсягом 11,752 мільйона гривень.Генеральний директор Волинського обласного дитячого медичного об’єднаннякаже, що лікарня має багато шляхів залучення благодійної допомоги. Сюди входить співпраця із закордонними благодійниками, співпраця із власним благодійним фондом, оприбуткування наданої допомоги та інші.«На жаль, через наш благодійний фонд залучається найменше коштів, а найбільше допомоги надходить від іноземних благодійників. Є дуже потужна співпраця із фондами з Ганновера, Портленда, Скандинавії, Швеції. У нас є свій портал, митний термінал і ми заохочуємо благодійну допомогу напряму на нашу установу, самі займаємось розмитненням. Ми приймаємо будь яку допомогу. Наприклад, нейрохірургію взяли на себе благодійники із Ганновера. Витратні матеріали та утримання реанімації взяли на себе громада Портленда. «Тяжкими» дітками опікується Скандинавська місія.По обладнанню теж є свої меценати. Приїжджають до нас відомі професори, вчать наших спеціалістів і це не комерційна основа – це благодійна основа. Вони (благодійники) приїжджають і інспектують нас за кожні «ножиці» – у нас є маса документів по цьому. Один із найбільш потужних напрямків також – навчання персоналу. Благодійники забирають у Швецію наших хірургів, забирають у Німеччину наших лікарів і ще один важливий момент – забирають навчати середній медперсонал. Тому що сьогодні середній медперсонал нікому не потрібен, його ніхто не вчить.Кожна копійка ставиться на баланс лікарні – чи це ІТ-технології, чи це продукти, чи послуги – все ставиться на баланс. Ніхто не має права копійки ні сховати, ні закрити», - розповів Ляшенко.

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