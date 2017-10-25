На Шацьких озерах – туристичний бум
Сьогодні, 08:40
Тисячі відпочивальників цими днями тішаться теплою і чистою водою озера Світязь на Волині.
Особливо їх багато на пляжах сіл Світязь і Пульмо, майже на півсотні баз відпочинку урочища Гряда, базі відпочинку Східноєвропейського університету імені Лесі Українки «Гарт», «Куточку рибака» тощо, - пише Голос України.
На пляжі пансіонату «Шацькі озера» цими днями яблуку ніде впасти. Ущент забитий людьми пляж і пансіонату, який за звичкою волиняни називають «Турбазою».
Доїхати сюди без пересадок можна автобусами не лише із Луцька, а й Рівного, Львова, Тернополя. Вода в озері майже така ж тепла, як в Азовському морі.
Цьому сприяє не лише спекотний цьогорічний серпень, а й прибережна мілина Світязя: щоб скупатися на глибині, дорослому потрібно пройти мілководдям добру сотню метрів.
Можливо, дещо незручно, зате малечі рай і їхнім батькам спокійно.
Як і в селі Світязь, тут на пляжі жінки продають величезні пончики і пиріжки з різноманітними начинками: чорницями, ожиною, яблуками, абрикосами, повидлом, згущеним молоком. Ціна стабільна — 15 гривень за штуку.
Мають попит також гарбузове насіння і таранька. Серед розваг найпопулярніші — катання на катамаранах і дайвінг.
А для любителів прогулянок — ліс, у якому нині саме достигає ожина.
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Особливо їх багато на пляжах сіл Світязь і Пульмо, майже на півсотні баз відпочинку урочища Гряда, базі відпочинку Східноєвропейського університету імені Лесі Українки «Гарт», «Куточку рибака» тощо, - пише Голос України.
На пляжі пансіонату «Шацькі озера» цими днями яблуку ніде впасти. Ущент забитий людьми пляж і пансіонату, який за звичкою волиняни називають «Турбазою».
Доїхати сюди без пересадок можна автобусами не лише із Луцька, а й Рівного, Львова, Тернополя. Вода в озері майже така ж тепла, як в Азовському морі.
Цьому сприяє не лише спекотний цьогорічний серпень, а й прибережна мілина Світязя: щоб скупатися на глибині, дорослому потрібно пройти мілководдям добру сотню метрів.
Можливо, дещо незручно, зате малечі рай і їхнім батькам спокійно.
Як і в селі Світязь, тут на пляжі жінки продають величезні пончики і пиріжки з різноманітними начинками: чорницями, ожиною, яблуками, абрикосами, повидлом, згущеним молоком. Ціна стабільна — 15 гривень за штуку.
Мають попит також гарбузове насіння і таранька. Серед розваг найпопулярніші — катання на катамаранах і дайвінг.
А для любителів прогулянок — ліс, у якому нині саме достигає ожина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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