На Вінничині поліцейський вбив чоловіка





Інцидент стався в селі Жорнище Іллінецького району, - пише



Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка, який ніде не працює. Той на зауваження правоохоронців не відреагував і накинувся з ножем на поліцейських.



23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл угору з табельної зброї - пістолета Макарова. Порушник не відреагував. Тож поліцейський здійснив ще один постріл, який став смертельним для селянина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінничині вчора, 9 серпня, поліцейський під час оборони застрелив агресивного чоловіка з ножем.Інцидент стався в селі Жорнище Іллінецького району, - пише ТСН Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка, який ніде не працює. Той на зауваження правоохоронців не відреагував і накинувся з ножем на поліцейських.23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл угору з табельної зброї - пістолета Макарова. Порушник не відреагував. Тож поліцейський здійснив ще один постріл, який став смертельним для селянина.

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