На Вінничині поліцейський вбив чоловіка
Сьогодні, 09:19
На Вінничині вчора, 9 серпня, поліцейський під час оборони застрелив агресивного чоловіка з ножем.
Інцидент стався в селі Жорнище Іллінецького району, - пише ТСН.
Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка, який ніде не працює. Той на зауваження правоохоронців не відреагував і накинувся з ножем на поліцейських.
23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл угору з табельної зброї - пістолета Макарова. Порушник не відреагував. Тож поліцейський здійснив ще один постріл, який став смертельним для селянина.
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Інцидент стався в селі Жорнище Іллінецького району, - пише ТСН.
Наряд поліції прибув на виклик і намагався приборкати місцевого агресивного 45-річного чоловіка, який ніде не працює. Той на зауваження правоохоронців не відреагував і накинувся з ножем на поліцейських.
23-річний інспектор із Гайсинської поліції зробив попереджувальний постріл угору з табельної зброї - пістолета Макарова. Порушник не відреагував. Тож поліцейський здійснив ще один постріл, який став смертельним для селянина.
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