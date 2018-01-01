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«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття

«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття
Три мішки зі сміттям зобов’язали забрати з вулиці луцькі муніципали мешканку вулиці Ковельської.

Вранці жінка виставила відходи до електроопори обабіч проїжджої частини, сподіваючись, що ніхто цього не помітить. Однак такий «фокус» не пройшов, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Цікаво, що на подвір’ї у правопорушниці стоїть індивідуальний контейнер для збору сміття.

"Для чого тоді виносити відходи на територію загального користування та залишати «під носом» лучан, незрозуміло", - йдеться й повідомленні.

Після профілактичної бесіди від муніципалів, лучанка забрала сміття з вулиці, однак це не вберегло її від адміністративного покарання.

«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття
«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття
«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття
«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття

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Теги: сміття, благоустрій
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