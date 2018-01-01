«Фокус» не пройшов: лучанку покарали за підкидання сміття
Сьогодні, 09:23
Три мішки зі сміттям зобов’язали забрати з вулиці луцькі муніципали мешканку вулиці Ковельської.
Вранці жінка виставила відходи до електроопори обабіч проїжджої частини, сподіваючись, що ніхто цього не помітить. Однак такий «фокус» не пройшов, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Цікаво, що на подвір’ї у правопорушниці стоїть індивідуальний контейнер для збору сміття.
"Для чого тоді виносити відходи на територію загального користування та залишати «під носом» лучан, незрозуміло", - йдеться й повідомленні.
Після профілактичної бесіди від муніципалів, лучанка забрала сміття з вулиці, однак це не вберегло її від адміністративного покарання.
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Вранці жінка виставила відходи до електроопори обабіч проїжджої частини, сподіваючись, що ніхто цього не помітить. Однак такий «фокус» не пройшов, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Цікаво, що на подвір’ї у правопорушниці стоїть індивідуальний контейнер для збору сміття.
"Для чого тоді виносити відходи на територію загального користування та залишати «під носом» лучан, незрозуміло", - йдеться й повідомленні.
Після профілактичної бесіди від муніципалів, лучанка забрала сміття з вулиці, однак це не вберегло її від адміністративного покарання.
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