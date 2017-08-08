Молодій дівчині з Волині потрібна пересадка печінки
Сьогодні, 09:42
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на операцію 23-річній Людмилі Триндюк.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Іванна Біловус.
В молодої жінки діагностували страшний діагноз - первинний біліарний цироз печінки.С индром портальної гіпертензії, стадія декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу. Асцит клас "С" за Чайльдом.
Дівчина працює медсестрою і має маленького синочка, але на жаль, через хворобу, вони часто розлучаються на довгий час.
"Під час чергового лікування в одній із лікарень Києва, сказали про пересадку печінки, так як лікування, ніякого ефекту не дає і стан не стабілізується навіть самими сильними препаратами. Трансплантацію роблять у нашій столиці, але на жаль це дороговартісне втручання, яке коштує 40 000$", - йдеться у дописі.
Контактний номер телефону: 0991048633.
Номер картки для благодійників: ПриватБанк 5168 7573 1786 9818.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Іванна Біловус.
В молодої жінки діагностували страшний діагноз - первинний біліарний цироз печінки.С индром портальної гіпертензії, стадія декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу. Асцит клас "С" за Чайльдом.
Дівчина працює медсестрою і має маленького синочка, але на жаль, через хворобу, вони часто розлучаються на довгий час.
"Під час чергового лікування в одній із лікарень Києва, сказали про пересадку печінки, так як лікування, ніякого ефекту не дає і стан не стабілізується навіть самими сильними препаратами. Трансплантацію роблять у нашій столиці, але на жаль це дороговартісне втручання, яке коштує 40 000$", - йдеться у дописі.
Контактний номер телефону: 0991048633.
Номер картки для благодійників: ПриватБанк 5168 7573 1786 9818.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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