Молодій дівчині з Волині потрібна пересадка печінки

Людмилі Триндюк.



Про це на своїй сторінці у Іванна Біловус.



В молодої жінки діагностували страшний діагноз - первинний біліарний цироз печінки.С индром портальної гіпертензії, стадія декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу. Асцит клас "С" за Чайльдом.



Дівчина працює медсестрою і має маленького синочка, але на жаль, через хворобу, вони часто розлучаються на довгий час.



"Під час чергового лікування в одній із лікарень Києва, сказали про пересадку печінки, так як лікування, ніякого ефекту не дає і стан не стабілізується навіть самими сильними препаратами. Трансплантацію роблять у нашій столиці, але на жаль це дороговартісне втручання, яке коштує 40 000$", - йдеться у дописі.



Контактний номер телефону: 0991048633.



Номер картки для благодійників: ПриватБанк 5168 7573 1786 9818.



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