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Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа

Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
У мережі з'явилися яскраві світлини Зимненського монастиря, що у Володимир-Волинському районі.

Серію світлин опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай на своїй сторінці у Facebook.

Довідково:

Святогорський Успенський Зимненський ставропігійний монастир — давній український православний монастир, що належить УПЦ МП, розташований у с. Зимне (Володимир-Волинський район, Волинська область).

Належить до найдавніших в Україні. Київський великий князь Володимир заклав єпархію у місті Володимирі, названому на його честь.

Як припускають, великий князь заклав монастир у 992—993 рр. у с. Зимне, яке тоді було передмістям м. Володимира. Ймовірно, святиня є набагато давнішою, ніж це прийнято вважати офіційно.

Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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Коментарі 1
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Знову украли чужі фото а де ваш штатний фотограф що гроші за це отримує. Злодюги!!!!!
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