Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
Сьогодні, 10:12
У мережі з'явилися яскраві світлини Зимненського монастиря, що у Володимир-Волинському районі.
Серію світлин опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай на своїй сторінці у Facebook.
Довідково:
Святогорський Успенський Зимненський ставропігійний монастир — давній український православний монастир, що належить УПЦ МП, розташований у с. Зимне (Володимир-Волинський район, Волинська область).
Належить до найдавніших в Україні. Київський великий князь Володимир заклав єпархію у місті Володимирі, названому на його честь.
Як припускають, великий князь заклав монастир у 992—993 рр. у с. Зимне, яке тоді було передмістям м. Володимира. Ймовірно, святиня є набагато давнішою, ніж це прийнято вважати офіційно.
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Серію світлин опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай на своїй сторінці у Facebook.
Довідково:
Святогорський Успенський Зимненський ставропігійний монастир — давній український православний монастир, що належить УПЦ МП, розташований у с. Зимне (Володимир-Волинський район, Волинська область).
Належить до найдавніших в Україні. Київський великий князь Володимир заклав єпархію у місті Володимирі, названому на його честь.
Як припускають, великий князь заклав монастир у 992—993 рр. у с. Зимне, яке тоді було передмістям м. Володимира. Ймовірно, святиня є набагато давнішою, ніж це прийнято вважати офіційно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Знову украли чужі фото а де ваш штатний фотограф що гроші за це отримує. Злодюги!!!!!
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