Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа





Серію світлин опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай на своїй сторінці у Facebook.



Довідково:



Святогорський Успенський Зимненський ставропігійний монастир — давній український православний монастир, що належить УПЦ МП, розташований у с. Зимне (Володимир-Волинський район, Волинська область).



Належить до найдавніших в Україні. Київський великий князь Володимир заклав єпархію у місті Володимирі, названому на його честь.



Як припускають, великий князь заклав монастир у 992—993 рр. у с. Зимне, яке тоді було передмістям м. Володимира. Ймовірно, святиня є набагато давнішою, ніж це прийнято вважати офіційно.





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