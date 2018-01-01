Заради забави підліток побив дідуся. ВІДЕО
Сьогодні, 10:45
У Черкаській області молодь знайшла собі жорстоку "забаву".
У місті Шпола Черкаської області підліток після короткого діалогу, який знімали на камеру, вдарив літнього чоловіка, - пише Уніан.
Відео опублікувала Facebook-спільнота "Київ Оперативний".
"Шпола (Черкаська область), місцева молодь знайшла собі забаву. Називається "нокаут". Сил і сміливості вистачило тільки на те, щоб "вирубати" літнього чоловіка. Просто так. Що буде далі...?", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що хтось з компанії, хто знімав все, все ж допоміг постраждалому піднятися.
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У місті Шпола Черкаської області підліток після короткого діалогу, який знімали на камеру, вдарив літнього чоловіка, - пише Уніан.
Відео опублікувала Facebook-спільнота "Київ Оперативний".
"Шпола (Черкаська область), місцева молодь знайшла собі забаву. Називається "нокаут". Сил і сміливості вистачило тільки на те, щоб "вирубати" літнього чоловіка. Просто так. Що буде далі...?", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що хтось з компанії, хто знімав все, все ж допоміг постраждалому піднятися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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