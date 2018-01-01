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Заради забави підліток побив дідуся. ВІДЕО

Заради забави підліток побив дідуся. ВІДЕО
У Черкаській області молодь знайшла собі жорстоку "забаву".

У місті Шпола Черкаської області підліток після короткого діалогу, який знімали на камеру, вдарив літнього чоловіка, - пише Уніан.

Відео опублікувала Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

"Шпола (Черкаська область), місцева молодь знайшла собі забаву. Називається "нокаут". Сил і сміливості вистачило тільки на те, щоб "вирубати" літнього чоловіка. Просто так. Що буде далі...?", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що хтось з компанії, хто знімав все, все ж допоміг постраждалому піднятися.


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Теги: підлітки, жорстокість
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