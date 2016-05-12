У Луцьку розкажуть, як змусити Google «любити» сайт

Павлом Лисим. Подію організовує компанія ARTEFACT.St.



Як повідомляють організатори, це перша зустріч в рамках проекту ARTEFACT.events.



Під час заходу експерт з 10-річним досвідом Павло Лисий (owner та CEO в Panem, senior SEO Symphony Solutions) розповість про SEO проектування сайту на етапі розробки та дасть поради, які змусять Google любити ваш сайт від самого початку.



Обіцяють, що захід буде цікавий як приватним підприємцям, директорам великих підприємств, власникам інтернет-магазинів так і маркетологам, менеджерам, фрілансерам і всім, хто «крокує в ногу з часом» та прагне розвитку.



Участь у події платна - 300 грн. Є можливість оплатити online, по перерахунку, чи відповідальній особі на зустрічі. Зауважують, що кількість місць обмежена. Тож обов'язкова попередня реєстрація:



Програма:



18:00 ➖ 18:30 реєстрація,

18:30 ➖ 20:00 виступ Павла Лисого,

20:00 ➖ 20:30 неформальне спілкування за кавою.



Координатор: Маша Шевчук - HR менеджер ARTEFACT.St



Контакти:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться зустріч із SEO експертом. Подію організовує компаніяЯк повідомляють організатори, це перша зустріч в рамках проекту ARTEFACT.events.Під час заходу експерт з 10-річним досвідом Павло Лисий (owner та CEO в Panem, senior SEO Symphony Solutions) розповість про SEO проектування сайту на етапі розробки та дасть поради, які змусять Google любити ваш сайт від самого початку.Обіцяють, що захід буде цікавий як приватним підприємцям, директорам великих підприємств, власникам інтернет-магазинів так і маркетологам, менеджерам, фрілансерам і всім, хто «крокує в ногу з часом» та прагне розвитку.Участь у події платна - 300 грн. Є можливість оплатити online, по перерахунку, чи відповідальній особі на зустрічі. Зауважують, що кількість місць обмежена. Тож обов'язкова попередня реєстрація: http://clc.to/PDcKHg . Більше того, при заповненні реєстраційної форми ви можете вказати запитання до спікера, відповідь на яке отримаєте на заході.Програма:18:00 ➖ 18:30 реєстрація,18:30 ➖ 20:00 виступ Павла Лисого,20:00 ➖ 20:30 неформальне спілкування за кавою.Координатор:- HR менеджер ARTEFACT.StКонтакти: [email protected] ; +38 (063) 654-48-68 або +38 (0332) 200-333

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