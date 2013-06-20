Повінь у Франції: евакуюють тисячі людей





Більшість із них - туристи, які відпочивали на природі у кемпінгах, повідомляють місцеві чиновники, - пише



Найбільше постраждали департаменти Гар, Ардеш та Дром. До рятувальних робіт залучили понад 400 пожежників та представників поліції, а також чотири гелікоптери.



Повені настали після того, як південна Франція, як і значна частина Європи, пережила надзвичайно спекотну погоду.



Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що про небезпеку повені попередили шість департаментів.



В одному з літніх таборів у Сен-Жульєн-де-Пейролас евакуювали 119 дітей. В цьому ж таборі зник 70-річний німець, який працював з дітьми.



Опинившись в пастці через стрімкий потік води, він спробував сховатися в своєму фургоні, але автомобіль змило, повідомляє AFP.



Крім того, кілька людей госпіталізували з невеликими травмами, повідомили чиновники.



Рейчел Бьюкенен, з Оксфорда у Великій Британії, жила біля річки в Ардеші, коли почалася повінь.



"Ми знали, що шторм неминучий, але не могли повірити в те, наскільки він виявився лютим минулої ночі", - сказала вона ВВС.



"Рівень і швидкість річки сьогодні були надзвичайні - ми прокинулися за крок від води, - додає вона. - Їхати в нашому фургоні було дуже страшно, адже дорогу коло річки цілком затопило, нізвідки з'являлись цілі водоспади".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через сильні повені на півдні Франції евакуювали приблизно 1600 людей.Більшість із них - туристи, які відпочивали на природі у кемпінгах, повідомляють місцеві чиновники, - пише ВВС україна Найбільше постраждали департаменти Гар, Ардеш та Дром. До рятувальних робіт залучили понад 400 пожежників та представників поліції, а також чотири гелікоптери.Повені настали після того, як південна Франція, як і значна частина Європи, пережила надзвичайно спекотну погоду.Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що про небезпеку повені попередили шість департаментів.В одному з літніх таборів у Сен-Жульєн-де-Пейролас евакуювали 119 дітей. В цьому ж таборі зник 70-річний німець, який працював з дітьми.Опинившись в пастці через стрімкий потік води, він спробував сховатися в своєму фургоні, але автомобіль змило, повідомляє AFP.Крім того, кілька людей госпіталізували з невеликими травмами, повідомили чиновники.Рейчел Бьюкенен, з Оксфорда у Великій Британії, жила біля річки в Ардеші, коли почалася повінь."Ми знали, що шторм неминучий, але не могли повірити в те, наскільки він виявився лютим минулої ночі", - сказала вона ВВС."Рівень і швидкість річки сьогодні були надзвичайні - ми прокинулися за крок від води, - додає вона. - Їхати в нашому фургоні було дуже страшно, адже дорогу коло річки цілком затопило, нізвідки з'являлись цілі водоспади".

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