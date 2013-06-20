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Повінь у Франції: евакуюють тисячі людей

Повінь у Франції: евакуюють тисячі людей
Через сильні повені на півдні Франції евакуювали приблизно 1600 людей.

Більшість із них - туристи, які відпочивали на природі у кемпінгах, повідомляють місцеві чиновники, - пише ВВС україна.

Найбільше постраждали департаменти Гар, Ардеш та Дром. До рятувальних робіт залучили понад 400 пожежників та представників поліції, а також чотири гелікоптери.

Повені настали після того, як південна Франція, як і значна частина Європи, пережила надзвичайно спекотну погоду.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що про небезпеку повені попередили шість департаментів.

В одному з літніх таборів у Сен-Жульєн-де-Пейролас евакуювали 119 дітей. В цьому ж таборі зник 70-річний німець, який працював з дітьми.

Опинившись в пастці через стрімкий потік води, він спробував сховатися в своєму фургоні, але автомобіль змило, повідомляє AFP.

Крім того, кілька людей госпіталізували з невеликими травмами, повідомили чиновники.

Рейчел Бьюкенен, з Оксфорда у Великій Британії, жила біля річки в Ардеші, коли почалася повінь.

"Ми знали, що шторм неминучий, але не могли повірити в те, наскільки він виявився лютим минулої ночі", - сказала вона ВВС.

"Рівень і швидкість річки сьогодні були надзвичайні - ми прокинулися за крок від води, - додає вона. - Їхати в нашому фургоні було дуже страшно, адже дорогу коло річки цілком затопило, нізвідки з'являлись цілі водоспади".
Повінь у Франції: евакуюють тисячі людей
Повінь у Франції: евакуюють тисячі людей

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Теги: Франція, повінь
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