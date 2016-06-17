З концертом та подяками: як у Луцьку вітали будівельників. ФОТО
Сьогодні, 11:29
У Волинській обласній державній адміністрації напередодні професійного свята вітали будівельників. З цієї нагоди низку працівників галузі нагородили подяками та почесними грамотами.
Урочистості відбулися 10 серпня.
Згідно із указом президента, від 1993 році День будівельника традиційно святкують у другу неділю серпня, цьогоріч воно припадає на 12 серпня. Тож напередодні свята десятки волинських будівничих зібралися у сесійній залі Волиньради. Вітав гостей голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
«Я радий і пишаюся тим, що ми можемо розділити гордість за вашу професію. Волинь по будівництву виглядає дуже впевнено», - мовив голова ОДА.
За його словами, регіон займає 12 місце в країні за обсягами будівництва. Так, минулого року обсяг будівельних робіт становив 1,5 млрд грн, цьогоріч, за перше півріччя – 0,6 млрд. Савченко нагадав, що державні кошти зазвичай надходять наприкінці року. Минулоріч збудували 21 336 кв. м площ та залучили на 5% більше інвестицій, ніж раніше. Цьогоріч, лише за перший квартал звели понад 90 тис. кв. метрів, що на 20% більше, ніж в аналогічний період минулого року.
«Ми з вами, можливо, вперше за багато років працюємо та організовуємося, щоб ці кошти не пропали, щоб їх передати вам, а ви вже ефективно їх освоїли», - додав голова ОДА. Будівельникам він побажав бути здоровим та пишатися своєю нелегкою професією. Савченко додав, що чимало будівельників є надійними партнерами ОДА, тож він вдячний всім, хто працює на розвиток і розбудову нашої області.
«Це найбільш потрібна суспільству професія на рівні з медиками, освітянами та фермерами. Хай ваші сім’ї пишаються вами», - додав Савченко. Опісля він нагородив почесними грамотами та подяками працівників будівельної галузі – від посадовців ОДА до малярів-штукатурів, бетонувальників та бляхарів різних підприємств області.
«Кожного дня змінюєте синьооку Волинь, покращуєте Луцьк, жодна галузь не обходиться без ваших робіт… Хай завжди за тим, що ви збудуєте, буде черга, а люди щоб мали можливість придбати житло, офіси чи виробничі приміщення», - додав заступник голови Волиньради Роман Карпюк. Він також вручив подяки за сумлінну багаторічну працю та з нагоди Дня будівельника.
Згодом найкращі побажання будівельникам висловив виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт.
«Будівельник – це той, хто дарує комфорт. Протилежне слово є руйнівник, і це може робити кожен, адже до цього не треба таланту. А щоб бути будівельником треба мати хист і вміння», - зазначив Пустовіт. Він подякував за те, що у Луцьку з’являються нові комфортні та яскраві мікрорайони.
Опісля він також вручив низку подяк окремим працівникам галузі, а також вітальні адреси для колективів підприємств.
Своїми вокальними талантами вітали будівельників співаки Галина Овсійчук та Василь Чепелюк, які подарували присутнім пісні та теплі побажання.
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Урочистості відбулися 10 серпня.
Згідно із указом президента, від 1993 році День будівельника традиційно святкують у другу неділю серпня, цьогоріч воно припадає на 12 серпня. Тож напередодні свята десятки волинських будівничих зібралися у сесійній залі Волиньради. Вітав гостей голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
«Я радий і пишаюся тим, що ми можемо розділити гордість за вашу професію. Волинь по будівництву виглядає дуже впевнено», - мовив голова ОДА.
За його словами, регіон займає 12 місце в країні за обсягами будівництва. Так, минулого року обсяг будівельних робіт становив 1,5 млрд грн, цьогоріч, за перше півріччя – 0,6 млрд. Савченко нагадав, що державні кошти зазвичай надходять наприкінці року. Минулоріч збудували 21 336 кв. м площ та залучили на 5% більше інвестицій, ніж раніше. Цьогоріч, лише за перший квартал звели понад 90 тис. кв. метрів, що на 20% більше, ніж в аналогічний період минулого року.
«Ми з вами, можливо, вперше за багато років працюємо та організовуємося, щоб ці кошти не пропали, щоб їх передати вам, а ви вже ефективно їх освоїли», - додав голова ОДА. Будівельникам він побажав бути здоровим та пишатися своєю нелегкою професією. Савченко додав, що чимало будівельників є надійними партнерами ОДА, тож він вдячний всім, хто працює на розвиток і розбудову нашої області.
«Це найбільш потрібна суспільству професія на рівні з медиками, освітянами та фермерами. Хай ваші сім’ї пишаються вами», - додав Савченко. Опісля він нагородив почесними грамотами та подяками працівників будівельної галузі – від посадовців ОДА до малярів-штукатурів, бетонувальників та бляхарів різних підприємств області.
«Кожного дня змінюєте синьооку Волинь, покращуєте Луцьк, жодна галузь не обходиться без ваших робіт… Хай завжди за тим, що ви збудуєте, буде черга, а люди щоб мали можливість придбати житло, офіси чи виробничі приміщення», - додав заступник голови Волиньради Роман Карпюк. Він також вручив подяки за сумлінну багаторічну працю та з нагоди Дня будівельника.
Згодом найкращі побажання будівельникам висловив виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт.
«Будівельник – це той, хто дарує комфорт. Протилежне слово є руйнівник, і це може робити кожен, адже до цього не треба таланту. А щоб бути будівельником треба мати хист і вміння», - зазначив Пустовіт. Він подякував за те, що у Луцьку з’являються нові комфортні та яскраві мікрорайони.
Опісля він також вручив низку подяк окремим працівникам галузі, а також вітальні адреси для колективів підприємств.
Своїми вокальними талантами вітали будівельників співаки Галина Овсійчук та Василь Чепелюк, які подарували присутнім пісні та теплі побажання.
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