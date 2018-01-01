У Луцьку ініціюють безкоштовний проїзд для учнів-переселенців
Сьогодні, 11:23
Діти переселенців з тимчасово окупованих територій, ймовірно, безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах.
Це питання вирішуватимуть на найближчому виконавчому комітеті.
Зазначають, що безкоштовний проїзд можуть запровадити з 1 вересня до 31 грудня 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
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Це питання вирішуватимуть на найближчому виконавчому комітеті.
Зазначають, що безкоштовний проїзд можуть запровадити з 1 вересня до 31 грудня 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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