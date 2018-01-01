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У Луцьку ініціюють безкоштовний проїзд для учнів-переселенців

У Луцьку ініціюють безкоштовний проїзд для учнів-переселенців
Діти переселенців з тимчасово окупованих територій, ймовірно, безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах.

Це питання вирішуватимуть на найближчому виконавчому комітеті.

Зазначають, що безкоштовний проїзд можуть запровадити з 1 вересня до 31 грудня 2018 року.

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Теги: тролейбус, Луцьк, переселенець, дитина
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