У Луцьку ініціюють безкоштовний проїзд для учнів-переселенців





Це питання вирішуватимуть на найближчому виконавчому комітеті.



Зазначають, що безкоштовний проїзд можуть запровадити з 1 вересня до 31 грудня 2018 року.



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