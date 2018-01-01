Поліція розслідує ще одне отруєння у волинському ресторані
Сьогодні, 11:33
Волинські правоохоронці розслідують випадок отруєння у готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах», що у Ківерцівському районі.
До лікарні потрапило 10 волинян, серед яких – 11-річна дитина, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 5 липня.
Раніше (28 липня, - ред.) трапився подібний випадок. Тоді медики виявили сальмонелу у майонезі.
У комплексі вже вибачилися перед постраждалими та пообіцяли, що повністю покриють витрати на лікування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому у «закритому» ресторані під Луцьком після отруєння влаштували весілля. ВІДЕО
«Після відповідних експертиз за рішенням Держпродспоживслужби заклад повинен був припинити роботу, проте, самовільно продовжував її», - йдеться у повідомленні поліцейських.
Наразі, слідчі проводять досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 325 ККУ.
Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
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До лікарні потрапило 10 волинян, серед яких – 11-річна дитина, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 5 липня.
Раніше (28 липня, - ред.) трапився подібний випадок. Тоді медики виявили сальмонелу у майонезі.
У комплексі вже вибачилися перед постраждалими та пообіцяли, що повністю покриють витрати на лікування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому у «закритому» ресторані під Луцьком після отруєння влаштували весілля. ВІДЕО
«Після відповідних експертиз за рішенням Держпродспоживслужби заклад повинен був припинити роботу, проте, самовільно продовжував її», - йдеться у повідомленні поліцейських.
Наразі, слідчі проводять досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 325 ККУ.
Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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