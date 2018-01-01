Луцький автовокзал вдруге погрожують закрити. ФОТО
Сьогодні, 11:39
В.о. керівника ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун заявила, що автостанцію №1 можуть закрити.
Нагадаємо, 6 серпня заявили, що автостанція може припинити роботу, а автобуси їхатимуть до АС №2, що на вулиці Львівській.
Але 7 серпня стало відомо, що автовокзал продовжує свою роботу.
За словами Гітун, бетонні блоки на автостанції встановили після резонансних подій 7-го серпня, аби не допустити будь-яких дій підприємцем Юрієм Геруном.
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Однак вночі муніципали наклеїли наліпки про їх знесення.
«Наклейки є на бетонних конструкціях, але немає на МАФі Юрія Геруна, рішення про знесення якого ухвалили два роки тому. Натомість на мій дзвінок Юлія Сиротинська почала запевняти, що в нього є всі документи. Вона виключила телефон і сказала все подавати письмово», - каже Гітун.
Вона додала, якщо будуть спроби знесення блоків, роботу автовокзалу припинять.
«Техніка на автовокзал не зайде», - наголосила Наталія Гітун.
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Нагадаємо, 6 серпня заявили, що автостанція може припинити роботу, а автобуси їхатимуть до АС №2, що на вулиці Львівській.
Але 7 серпня стало відомо, що автовокзал продовжує свою роботу.
За словами Гітун, бетонні блоки на автостанції встановили після резонансних подій 7-го серпня, аби не допустити будь-яких дій підприємцем Юрієм Геруном.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На луцькій автостанції хочуть збудувати торговий центр
Однак вночі муніципали наклеїли наліпки про їх знесення.
«Наклейки є на бетонних конструкціях, але немає на МАФі Юрія Геруна, рішення про знесення якого ухвалили два роки тому. Натомість на мій дзвінок Юлія Сиротинська почала запевняти, що в нього є всі документи. Вона виключила телефон і сказала все подавати письмово», - каже Гітун.
Вона додала, якщо будуть спроби знесення блоків, роботу автовокзалу припинять.
«Техніка на автовокзал не зайде», - наголосила Наталія Гітун.
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