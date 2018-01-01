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Луцький автовокзал вдруге погрожують закрити. ФОТО

Луцький автовокзал вдруге погрожують закрити. ФОТО
В.о. керівника ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун заявила, що автостанцію №1 можуть закрити.

Нагадаємо, 6 серпня заявили, що автостанція може припинити роботу, а автобуси їхатимуть до АС №2, що на вулиці Львівській.

Але 7 серпня стало відомо, що автовокзал продовжує свою роботу.

За словами Гітун, бетонні блоки на автостанції встановили після резонансних подій 7-го серпня, аби не допустити будь-яких дій підприємцем Юрієм Геруном.

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Однак вночі муніципали наклеїли наліпки про їх знесення.

«Наклейки є на бетонних конструкціях, але немає на МАФі Юрія Геруна, рішення про знесення якого ухвалили два роки тому. Натомість на мій дзвінок Юлія Сиротинська почала запевняти, що в нього є всі документи. Вона виключила телефон і сказала все подавати письмово», - каже Гітун.

Вона додала, якщо будуть спроби знесення блоків, роботу автовокзалу припинять.

«Техніка на автовокзал не зайде», - наголосила Наталія Гітун.

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Теги: автостанція, Луцьк, закриття, скандал, проблема
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Коментарі 3
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Звичайно, що за останні роки побільшало перевезень - потрібно більше місця для транспотру.А магазини потбні але не обовязкові. Є багато поряд всяких.
А шо за підприємець такий, Що такий важливий обєкт як автостанція з ним не може дати ради ?
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Закрийте вже того шахрая Геруна! Що за безлад?
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То, виходить, Путін правий, коли каже, що Україна то фейкова держава?
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