У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль
Сьогодні, 11:46
У Луцьку двоє чоловіків викрали автомобіль.
У середу, 8 серпня, до поліції із заявою звернувся 27-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що зловмисники викрали його автомобіль Renault Scenic, який був припаркований у дворі будинку по вулиці Гордіюк. У салоні автомобіля знаходилися дві гладкоствольні рушниці, - інформує ГУНП у Волинській області.
Менше ніж за добу оперативники встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє жителів райцентру Маневичі 21 та 20 років. Викрадений автомобіль, який знайшли у лісі в Маневицькому районі та зброю вилучили.
Окрім цього, один із зловмисників також обґрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох крадіжок та пограбуванні.
«Обоє зловмисників раніше судимі, слідчі оголосили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Сергій Козак, тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській області.
Слід відзначити, що за неналежне зберігання зброї, власника мисливських рушниць притягнуть до адміністративної відповідальності, з можливим позбавленням дозволу на її зберігання та носіння.
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У середу, 8 серпня, до поліції із заявою звернувся 27-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що зловмисники викрали його автомобіль Renault Scenic, який був припаркований у дворі будинку по вулиці Гордіюк. У салоні автомобіля знаходилися дві гладкоствольні рушниці, - інформує ГУНП у Волинській області.
Менше ніж за добу оперативники встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє жителів райцентру Маневичі 21 та 20 років. Викрадений автомобіль, який знайшли у лісі в Маневицькому районі та зброю вилучили.
Окрім цього, один із зловмисників також обґрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох крадіжок та пограбуванні.
«Обоє зловмисників раніше судимі, слідчі оголосили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Сергій Козак, тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській області.
Слід відзначити, що за неналежне зберігання зброї, власника мисливських рушниць притягнуть до адміністративної відповідальності, з можливим позбавленням дозволу на її зберігання та носіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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