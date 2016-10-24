вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль

У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль
У Луцьку двоє чоловіків викрали автомобіль.

У середу, 8 серпня, до поліції із заявою звернувся 27-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що зловмисники викрали його автомобіль Renault Scenic, який був припаркований у дворі будинку по вулиці Гордіюк. У салоні автомобіля знаходилися дві гладкоствольні рушниці, - інформує ГУНП у Волинській області.

Менше ніж за добу оперативники встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє жителів райцентру Маневичі 21 та 20 років. Викрадений автомобіль, який знайшли у лісі в Маневицькому районі та зброю вилучили.

Окрім цього, один із зловмисників також обґрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох крадіжок та пограбуванні.

«Обоє зловмисників раніше судимі, слідчі оголосили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Сергій Козак, тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській області.

Слід відзначити, що за неналежне зберігання зброї, власника мисливських рушниць притягнуть до адміністративної відповідальності, з можливим позбавленням дозволу на її зберігання та носіння.

У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадення, авто, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
Сьогодні, 12:09
На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
Сьогодні, 12:01
У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль
Сьогодні, 11:46
У Луцьку розкажуть, як змусити Google «любити» сайт
Сьогодні, 11:40
Луцький автовокзал вдруге погрожують закрити. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Троє лучан викрали автомобіль і тікали від поліцейських. ФОТО Троє лучан викрали автомобіль і тікали від поліцейських. ФОТО
29 травень, 11:16
У Луцьку за гарячими слідами знайшли викрадене авто У Луцьку за гарячими слідами знайшли викрадене авто
24 жовтень, 2016, 13:19
На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО На «Ягодині» затримали крадену автівку, яку розшукував Інтерпол. ФОТО
05 липень, 08:36
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
15 червень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
Сьогодні, 12:40
 0
На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 12:22
 0
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8