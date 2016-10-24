У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль

У Луцьку двоє чоловіків викрали автомобіль.У середу, 8 серпня, до поліції із заявою звернувся 27-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що зловмисники викрали його автомобіль Renault Scenic, який був припаркований у дворі будинку по вулиці Гордіюк. У салоні автомобіля знаходилися дві гладкоствольні рушниці, - інформує ГУНП у Волинській області.Менше ніж за добу оперативники встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє жителів райцентру Маневичі 21 та 20 років. Викрадений автомобіль, який знайшли у лісі в Маневицькому районі та зброю вилучили.Окрім цього, один із зловмисників також обґрунтовано підозрюється у скоєнні чотирьох крадіжок та пограбуванні.«Обоє зловмисників раніше судимі, слідчі оголосили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив, тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській області.Слід відзначити, що за неналежне зберігання зброї, власника мисливських рушниць притягнуть до адміністративної відповідальності, з можливим позбавленням дозволу на її зберігання та носіння.