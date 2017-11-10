На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику





Про це написав у групі-facebook «Нововолинськ інфо» Петро Мазурок.



На Шахтарському мікрорайоні, на дитячому майданчику біля будинку 7, ця "водій" постійно ставить автомобіль. Про те, що це не стоянка, відповідає не нормальною лексикою", -йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському біля будинку №7 жінка постійно лишає свою автівку на дитячому майданчику. На зауваження, які місцеві мешканці роблять водійці, вона відповідає ненормальною лексикою.Про це написав у групі-facebook «Нововолинськ інфо»На Шахтарському мікрорайоні, на дитячому майданчику біля будинку 7, ця "водій" постійно ставить автомобіль. Про те, що це не стоянка, відповідає не нормальною лексикою", -йдеться у дописі.

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