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На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику

На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
У Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському біля будинку №7 жінка постійно лишає свою автівку на дитячому майданчику. На зауваження, які місцеві мешканці роблять водійці, вона відповідає ненормальною лексикою.

Про це написав у групі-facebook «Нововолинськ інфо» Петро Мазурок.

На Шахтарському мікрорайоні, на дитячому майданчику біля будинку 7, ця "водій" постійно ставить автомобіль. Про те, що це не стоянка, відповідає не нормальною лексикою", -йдеться у дописі.
На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику

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Теги: авто, парковка, Нововолинськ, скарга
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