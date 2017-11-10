На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
Сьогодні, 12:01
У Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському біля будинку №7 жінка постійно лишає свою автівку на дитячому майданчику. На зауваження, які місцеві мешканці роблять водійці, вона відповідає ненормальною лексикою.
Про це написав у групі-facebook «Нововолинськ інфо» Петро Мазурок.
На Шахтарському мікрорайоні, на дитячому майданчику біля будинку 7, ця "водій" постійно ставить автомобіль. Про те, що це не стоянка, відповідає не нормальною лексикою", -йдеться у дописі.
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Про це написав у групі-facebook «Нововолинськ інфо» Петро Мазурок.
На Шахтарському мікрорайоні, на дитячому майданчику біля будинку 7, ця "водій" постійно ставить автомобіль. Про те, що це не стоянка, відповідає не нормальною лексикою", -йдеться у дописі.
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Коментарі 1
А ви не знаєте де можна літру бензину купити?
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