На Волині – пожежі на торфовищах





Серед пожеж, на жаль, є і загорання торфових полів, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Так, 9 серпня поблизу села Велика Глуша Любешівського району виникло загорання торфу на площі 0,3 гектари. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу рятувальники загасили п’ять пожеж у Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Любешівському, Старовижівському районах.Серед пожеж, на жаль, є і загорання торфових полів, - інформує УДСНС України у Волинській області.Так, 9 серпня поблизу села Велика Глуша Любешівського району виникло загорання торфу на площі 0,3 гектари. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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