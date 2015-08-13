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На Волині – пожежі на торфовищах

На Волині – пожежі на торфовищах
На Волині за минулу добу рятувальники загасили п’ять пожеж у Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Любешівському, Старовижівському районах.

Серед пожеж, на жаль, є і загорання торфових полів, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Так, 9 серпня поблизу села Велика Глуша Любешівського району виникло загорання торфу на площі 0,3 гектари. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.


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Теги: пожежа, торфовища, Волинь
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