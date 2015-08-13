На Волині – пожежі на торфовищах
Сьогодні, 13:00
На Волині за минулу добу рятувальники загасили п’ять пожеж у Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Любешівському, Старовижівському районах.
Серед пожеж, на жаль, є і загорання торфових полів, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, 9 серпня поблизу села Велика Глуша Любешівського району виникло загорання торфу на площі 0,3 гектари. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед пожеж, на жаль, є і загорання торфових полів, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, 9 серпня поблизу села Велика Глуша Любешівського району виникло загорання торфу на площі 0,3 гектари. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Устилузі» в автівці знайшли пневматичні гвинтівки
Сьогодні, 13:08
У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину
Сьогодні, 13:06
На Волині – пожежі на торфовищах
Сьогодні, 13:00
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
Сьогодні, 12:40