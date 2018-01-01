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У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину

У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину
67-річного лучанина, який розбещував дитину, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що на час вчинення злочину чоловік перебував у стані обмеженої осудності через наявний у нього психічний розлад.

Відтак його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України, та призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі.

У місцях несвободи до засудженого застосують також примусові заходи медичного характеру у виді амбулаторної психіатричної допомоги.

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Теги: злочин, Луцьк, розбещення, суд, прокуратура
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