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Конфліктував з матір'ю, чіплявся до інспектора і гриз лавку: у Ковелі вгамували неадеквата

Конфліктував з матір'ю, чіплявся до інспектора і гриз лавку: у Ковелі вгамували неадеквата
Вдень 9 серпня екіпаж патрульних прибув на виклик у Ковелі, по вулиці Сагайдачного, де син вчиняв конфлікт з матір’ю.

Про це патрульні розповіли на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік кричав, лаявся, замахувався кулаками, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Коли прибули полісмени, їх та перехожих також почав ображати, поводився неадекватно, трощив лавку, гриз і кусав її. На зауваження полісменів не реагував, навіть пробував чіплятись до інспектора та хапати його за формений одяг.

Особу затримали та доставили в наркодиспансер на освідування.
На чоловіка склали 2 протоколи - за дрібне хуліганство і злісну непокору правоохоронцям.

Крім того, з ним провели профілактичну бесіду, і той пообіцяв більше так не чинити.

Вдома він плакав та просив пробачення в патрульних та матері, таким чином, конфлікт повністю врегулювали.

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Теги: Ковель, неадекват
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