Конфліктував з матір'ю, чіплявся до інспектора і гриз лавку: у Ковелі вгамували неадеквата

Вдень 9 серпня екіпаж патрульних прибув на виклик у Ковелі, по вулиці Сагайдачного, де син вчиняв конфлікт з матір’ю.Про це патрульні розповіли на своїй сторінці у Facebook.Чоловік кричав, лаявся, замахувався кулаками, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.Коли прибули полісмени, їх та перехожих також почав ображати, поводився неадекватно, трощив лавку, гриз і кусав її. На зауваження полісменів не реагував, навіть пробував чіплятись до інспектора та хапати його за формений одяг.Особу затримали та доставили в наркодиспансер на освідування.На чоловіка склали 2 протоколи - за дрібне хуліганство і злісну непокору правоохоронцям.Крім того, з ним провели профілактичну бесіду, і той пообіцяв більше так не чинити.Вдома він плакав та просив пробачення в патрульних та матері, таким чином, конфлікт повністю врегулювали.