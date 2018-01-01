Конфліктував з матір'ю, чіплявся до інспектора і гриз лавку: у Ковелі вгамували неадеквата
Сьогодні, 13:11
Вдень 9 серпня екіпаж патрульних прибув на виклик у Ковелі, по вулиці Сагайдачного, де син вчиняв конфлікт з матір’ю.
Про це патрульні розповіли на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік кричав, лаявся, замахувався кулаками, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Коли прибули полісмени, їх та перехожих також почав ображати, поводився неадекватно, трощив лавку, гриз і кусав її. На зауваження полісменів не реагував, навіть пробував чіплятись до інспектора та хапати його за формений одяг.
Особу затримали та доставили в наркодиспансер на освідування.
На чоловіка склали 2 протоколи - за дрібне хуліганство і злісну непокору правоохоронцям.
Крім того, з ним провели профілактичну бесіду, і той пообіцяв більше так не чинити.
Вдома він плакав та просив пробачення в патрульних та матері, таким чином, конфлікт повністю врегулювали.
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Про це патрульні розповіли на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік кричав, лаявся, замахувався кулаками, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Коли прибули полісмени, їх та перехожих також почав ображати, поводився неадекватно, трощив лавку, гриз і кусав її. На зауваження полісменів не реагував, навіть пробував чіплятись до інспектора та хапати його за формений одяг.
Особу затримали та доставили в наркодиспансер на освідування.
На чоловіка склали 2 протоколи - за дрібне хуліганство і злісну непокору правоохоронцям.
Крім того, з ним провели профілактичну бесіду, і той пообіцяв більше так не чинити.
Вдома він плакав та просив пробачення в патрульних та матері, таким чином, конфлікт повністю врегулювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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