Оштрафували посадовця луцької мерії





Зазначається, що службовець, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно (об’єкт нерухомості), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, - інформує прес-служба прокуратури області.



Луцький міськрайонний суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.



Окрім штрафу порушник заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.Зазначається, що службовець, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно (об’єкт нерухомості), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, - інформує прес-служба прокуратури області.Луцький міськрайонний суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.Окрім штрафу порушник заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

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