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Оштрафували посадовця луцької мерії

Оштрафували посадовця луцької мерії
Працівника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Зазначається, що службовець, не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно (об’єкт нерухомості), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, - інформує прес-служба прокуратури області.

Луцький міськрайонний суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.

Окрім штрафу порушник заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

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Теги: штраф, посадовець, Луцькрада
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Коментарі 1
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Вони серйозно????? 2000???? )))))))))))))))))
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