Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі
Сьогодні, 14:07
У Тернопільській області легковик зіткнувся з зернозбиральним комбайном. Внаслідок аварії водій легковика загинув, пасажир – у реанімації.
Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
Аварія сталася 9 серпня близько 19:00. За попередньою інформацією, два транспортних засоби не розминулися на дорозі між селами Мшанець та Говилів. Водій автомобіля «ВАЗ 2104» рухався головною трасою та врізався в зернозбиральний комбайн марки JOHN DEERE.
Сільськогосподарська техніка саме виїжджала з польової дороги.
У результаті водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Його пасажира, мешканку села Мшанець, доставили в реанімаційне відділення Теребовлянської лікарні.
«Кермувальника великогабаритного транспортного засобу направили на проходження медичного огляду на предмет алкогольного сп'яніння. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ», - зазначили у ГУНП.
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Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
Аварія сталася 9 серпня близько 19:00. За попередньою інформацією, два транспортних засоби не розминулися на дорозі між селами Мшанець та Говилів. Водій автомобіля «ВАЗ 2104» рухався головною трасою та врізався в зернозбиральний комбайн марки JOHN DEERE.
Сільськогосподарська техніка саме виїжджала з польової дороги.
У результаті водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Його пасажира, мешканку села Мшанець, доставили в реанімаційне відділення Теребовлянської лікарні.
«Кермувальника великогабаритного транспортного засобу направили на проходження медичного огляду на предмет алкогольного сп'яніння. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ», - зазначили у ГУНП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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