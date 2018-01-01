Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі





Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає



Аварія сталася 9 серпня близько 19:00. За попередньою інформацією, два транспортних засоби не розминулися на дорозі між селами Мшанець та Говилів. Водій автомобіля «ВАЗ 2104» рухався головною трасою та врізався в зернозбиральний комбайн марки JOHN DEERE.



Сільськогосподарська техніка саме виїжджала з польової дороги.



У результаті водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Його пасажира, мешканку села Мшанець, доставили в реанімаційне відділення Теребовлянської лікарні.



«Кермувальника великогабаритного транспортного засобу направили на проходження медичного огляду на предмет алкогольного сп'яніння. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ», - зазначили у ГУНП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернопільській області легковик зіткнувся з зернозбиральним комбайном. Внаслідок аварії водій легковика загинув, пасажир – у реанімації.Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН Аварія сталася 9 серпня близько 19:00. За попередньою інформацією, два транспортних засоби не розминулися на дорозі між селами Мшанець та Говилів. Водій автомобіля «ВАЗ 2104» рухався головною трасою та врізався в зернозбиральний комбайн марки JOHN DEERE.Сільськогосподарська техніка саме виїжджала з польової дороги.У результаті водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Його пасажира, мешканку села Мшанець, доставили в реанімаційне відділення Теребовлянської лікарні.«Кермувальника великогабаритного транспортного засобу направили на проходження медичного огляду на предмет алкогольного сп'яніння. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ», - зазначили у ГУНП.

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