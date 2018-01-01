Розшукують волинянку, яка вийшла з дому і зникла. ФОТО
Сьогодні, 14:14
На Волині розшукують Пех Оксану Володимирівну. Зазначають, що жінка зловживає спиртними напоями.
Про це пише Кордон.
Жителька села Куснище, Пех Оксана Володимирівна, 3-го серпня 2018-го року, перебуваючи у селі Пехи, Шацького району, пішла з будинку чоловіка та не повернулася.
Прикмети: на вигляд 25-27 років, обличчя круглої форми, очі – зелені, ростом близько 165 см, на животі та правому коліні шрами.
Може бути одягнена: у світло-голубу блузку із довгим рукавом, чорні штани та червоні мокасини.
З собою мала два мобільні телефони марки «Нокіа» із мобільними номерами: +380983473719, +380976893644.
Жінка зловживає спиртними напоями.
В разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місця перебування жінки просять терміново повідомити на електронну адресу [email protected] або за телефонами (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380966430209.
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Про це пише Кордон.
Жителька села Куснище, Пех Оксана Володимирівна, 3-го серпня 2018-го року, перебуваючи у селі Пехи, Шацького району, пішла з будинку чоловіка та не повернулася.
Прикмети: на вигляд 25-27 років, обличчя круглої форми, очі – зелені, ростом близько 165 см, на животі та правому коліні шрами.
Може бути одягнена: у світло-голубу блузку із довгим рукавом, чорні штани та червоні мокасини.
З собою мала два мобільні телефони марки «Нокіа» із мобільними номерами: +380983473719, +380976893644.
Жінка зловживає спиртними напоями.
В разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місця перебування жінки просять терміново повідомити на електронну адресу [email protected] або за телефонами (03377) 2-45-52, 2-47-32, +380966430209.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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