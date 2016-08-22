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Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку в рамках фольклорного фестивалю "Берегиня" на вулиці Лесі Українки розгорнувся справжній ярмарок. Сюди свої вироби привезли народні умільці з усієї Волині та різних куточків країни, зокрема, Яремче, Тернополя, Львівщини.

Продають на імпровізованому базарі товари на будь-який смак: від запашного домашнього хліба до витесаних по дереву ікон.

Майстер Андрій Бондарук каже, що прийшов презентувати лучанам і гостям міста традиційні українські іграшки з дерева, а також ляльки-мотанки з текстилю. Здебільшого ціна на іграшки - 40 гривень, адже їх потрібно вручну розмальовувати. Тут є закидальки, молоточки, дзиґи. Уже розфарбований коник вартує 130 гривень, "чистий" - 100 гривень.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Продають на ярмарку хліб ручної роботи від "Війтовецький на черені". Близько 15 видів хліба випікають на заквасках власного виробництва: житньо-пшеничний, висівковий, білий з цибулею, кукурудзяний, гречаний, заварний з родзинками, морквяний з гарбузовим насінням тощо.

Середня ціна за 500 грамів хліба - 9 гривень 50 копійок. Хліб з домішками, наприклад, курагою, родзинками, чорносливом, горіхами обійдеться у 30 гривень за 750 гримів.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Представлені на ярмарку гончарні вироби Сергія Івашківа з Червонограда. Маленьке горнятко з блюдцем для еспресо коштує 100 гривень, пляшка на вино у вигляді баранчика - 3000 гривень, миски - 80-100 гривень, ваза з трипільським орнаментом - 350 гривень.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Мед із власної пасіки, що знаходиться у Ківерцівському районі Волині, привіз на ярмарку Юрій Віталійович.

"У мене лісовий мед, бо стоїть усе в лісі. Є і темний, і світлий. Усе залежить від періоду", - поділився пасічник.

Літра меду вартує 150-160 гривень. Окрім того, забрус коштує 70-80 гривень.

"Це воскові кришечки, які ми зрізаємо, коли качаємо мед. За лікувальними властивостями він кращий, аніж мед. Забрус дуже добре лікує хворе горло, очищає кишечник", - розповів волинянин.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

У центрі Луцька можна купити й чимало виробів із дерева. Пласкі дощечки для подачі піци та тортів обійдуться у 65 гривень, звичайна дошка - 40 гривень, велика тарілка на 5 відділів - 500 гривень, тарілки - 70-80 гривень, дубовий листок - 450 гривень.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Дерев'яні ікони привезли до Луцька з Тернополя. Ціна на вироби коливається від 800 до 18 000 гривень. Усе залежить від розміру ікони та складності виконання роботи.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Представили на ярмарку й гончарні вироби з села Стеблів Ковельського району. Чашка коштує 40 гривень, банячок - 220 гривень, тарілка - 40, келих для пива - 80 гривень.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

Продають на Лесі Українки й вишиванки машинної та ручної вишивки з Яремче. Найдешевша сорочка вартує 500 гривень, середня ціна - 1200 гривень. Сорочка з білого льону, вишита вручну шовковою ниткою коштує 4500 гривень. Чоловіча вишиванка на полотні з тризубом ручної роботи обійдеться у 6000 гривень.
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: від і до, товари, Берегиня, Луцьк
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