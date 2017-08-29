11 серпня у Луцьку – день жалоби

У Луцьку суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, - повідомили у луцькій мерії.та його похованням у суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.