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11 серпня у Луцьку – день жалоби

11 серпня у Луцьку – день жалоби
У Луцьку суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - повідомили у луцькій мерії.

У зв’язку з загибеллю під час виконання завдань на Сході України Андрія Єлістратова та його похованням у суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.

На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.

У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

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Теги: день жалоби, ато смерть
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