11 серпня у Луцьку – день жалоби
Сьогодні, 14:39
У Луцьку суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - повідомили у луцькій мерії.
У зв’язку з загибеллю під час виконання завдань на Сході України Андрія Єлістратова та його похованням у суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - повідомили у луцькій мерії.
У зв’язку з загибеллю під час виконання завдань на Сході України Андрія Єлістратова та його похованням у суботу, 11 серпня, оголосили днем жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
У цей день також обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
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