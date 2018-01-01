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ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу*

ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу*
ПриватБанк спростив процедуру підключення торговцям віртуальних POS-терміналів PrivatPayBot, через які можна приймати оплату товарів і послуг у безготівковій формі за допомогою популярних месенджерів Viber і Telegram. Щоб почати користуватися віртуальним терміналом, тепер достатньо підключити бота в месенджері та зазначити в боті ЄДРПОУ/ІПН свого підприємства.

Під час оплати за допомогою PrivatPayBot продавцеві потрібно зазначити суму до оплати, після чого бот автоматично створить і виведе на екран смартфону QR-код, що покупець відсканує своїм Privat24. Оплата товару через мобільний відбувається миттєво, а результат оплати приходить продавцеві в PrivatPayBot.

Нагадаємо, у липні ПриватБанк запустив масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Як повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки смартфоном, навіть якщо у них немає із собою готівки та банківської картки.

Активне розширення мережі QR-еквайрингу вже цього року дозволить QR-платежам стати в Україні не менш популярними, ніж у Китаї, а торгівля та малий бізнес отримають найдоступніший інструмент приймання безготівкових платежів.

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Теги: ПриватБанк
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