ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу*
Сьогодні, 20:39
ПриватБанк спростив процедуру підключення торговцям віртуальних POS-терміналів PrivatPayBot, через які можна приймати оплату товарів і послуг у безготівковій формі за допомогою популярних месенджерів Viber і Telegram. Щоб почати користуватися віртуальним терміналом, тепер достатньо підключити бота в месенджері та зазначити в боті ЄДРПОУ/ІПН свого підприємства.
Під час оплати за допомогою PrivatPayBot продавцеві потрібно зазначити суму до оплати, після чого бот автоматично створить і виведе на екран смартфону QR-код, що покупець відсканує своїм Privat24. Оплата товару через мобільний відбувається миттєво, а результат оплати приходить продавцеві в PrivatPayBot.
Нагадаємо, у липні ПриватБанк запустив масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Як повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки смартфоном, навіть якщо у них немає із собою готівки та банківської картки.
Активне розширення мережі QR-еквайрингу вже цього року дозволить QR-платежам стати в Україні не менш популярними, ніж у Китаї, а торгівля та малий бізнес отримають найдоступніший інструмент приймання безготівкових платежів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Під час оплати за допомогою PrivatPayBot продавцеві потрібно зазначити суму до оплати, після чого бот автоматично створить і виведе на екран смартфону QR-код, що покупець відсканує своїм Privat24. Оплата товару через мобільний відбувається миттєво, а результат оплати приходить продавцеві в PrivatPayBot.
Нагадаємо, у липні ПриватБанк запустив масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Як повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки смартфоном, навіть якщо у них немає із собою готівки та банківської картки.
Активне розширення мережі QR-еквайрингу вже цього року дозволить QR-платежам стати в Україні не менш популярними, ніж у Китаї, а торгівля та малий бізнес отримають найдоступніший інструмент приймання безготівкових платежів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Після 4-ї поспіль перемоги «Волинь» очолює турнірну таблицю
Сьогодні, 21:25
Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра
Сьогодні, 21:09
ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу*
Сьогодні, 20:39
На Ковельській трасі – затор. ФОТО
Сьогодні, 19:39