ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу*

ПриватБанк спростив процедуру підключення торговцям віртуальних POS-терміналів PrivatPayBot, через які можна приймати оплату товарів і послуг у безготівковій формі за допомогою популярних месенджерів Viber і Telegram. Щоб почати користуватися віртуальним терміналом, тепер достатньо підключити бота в месенджері та зазначити в боті ЄДРПОУ/ІПН свого підприємства.Під час оплати за допомогою PrivatPayBot продавцеві потрібно зазначити суму до оплати, після чого бот автоматично створить і виведе на екран смартфону QR-код, що покупець відсканує своїм Privat24. Оплата товару через мобільний відбувається миттєво, а результат оплати приходить продавцеві в PrivatPayBot.Нагадаємо, у липні ПриватБанк запустив масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів. Як повідомив голова правління ПриватБанку, активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки смартфоном, навіть якщо у них немає із собою готівки та банківської картки.Активне розширення мережі QR-еквайрингу вже цього року дозволить QR-платежам стати в Україні не менш популярними, ніж у Китаї, а торгівля та малий бізнес отримають найдоступніший інструмент приймання безготівкових платежів.