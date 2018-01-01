вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку

«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
У мережі кепкують з нових вуличних душів, які саме встановили у Луцьку.

Так, найбільше нарікань викликав зовнішній вигляд зрошувачів. Користувачі мережі порівняли їх з шибеницею.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО

Традиційно думки коментаторів розділилися на два табори. Однак, тих, кому вигляд душів не сподобалися, було більше.

Серед найгостріших такі:

"Душ? А з виду гільйотина"
"Ну ще б в корівнику таке. Але в центрі міста?"
"Пи*дець на двох стовпчиках"
"Поставте табличку, що то зрошувач, бо хтось вночі повіситься"
"Етно-шибениця"
"Таке в селах ставити для миття корів"
"Он вона, туристична привабливість міста - шибениця у центрі міста"
"Будемо вішати недобросовісних депутатів"

«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вуличні душі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів
Сьогодні, 15:42
Народні розваги і море людей: в центрі Луцька «гуляє» етнофестиваль. ФОТО
Сьогодні, 15:40
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
Сьогодні, 15:35
На «Бандерштаті 2018» з'їли тонну морозива та випили 5000 літрів квасу
Сьогодні, 15:30
На Хмельниччині матір здавала в оренду дітей для жебракування
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів
Сьогодні, 15:42
Народні розваги і море людей: в центрі Луцька «гуляє» етнофестиваль. ФОТО Народні розваги і море людей: в центрі Луцька «гуляє» етнофестиваль. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО Від і до: що та за скільки продають народні умільці у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:02
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів
Сьогодні, 15:42
 0
Народні розваги і море людей: в центрі Луцька «гуляє» етнофестиваль. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8