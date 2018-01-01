«Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
Сьогодні, 15:35
У мережі кепкують з нових вуличних душів, які саме встановили у Луцьку.
Так, найбільше нарікань викликав зовнішній вигляд зрошувачів. Користувачі мережі порівняли їх з шибеницею.
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Традиційно думки коментаторів розділилися на два табори. Однак, тих, кому вигляд душів не сподобалися, було більше.
Серед найгостріших такі:
"Душ? А з виду гільйотина"
"Ну ще б в корівнику таке. Але в центрі міста?"
"Пи*дець на двох стовпчиках"
"Поставте табличку, що то зрошувач, бо хтось вночі повіситься"
"Етно-шибениця"
"Таке в селах ставити для миття корів"
"Он вона, туристична привабливість міста - шибениця у центрі міста"
"Будемо вішати недобросовісних депутатів"
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Так, найбільше нарікань викликав зовнішній вигляд зрошувачів. Користувачі мережі порівняли їх з шибеницею.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Традиційно думки коментаторів розділилися на два табори. Однак, тих, кому вигляд душів не сподобалися, було більше.
Серед найгостріших такі:
"Душ? А з виду гільйотина"
"Ну ще б в корівнику таке. Але в центрі міста?"
"Пи*дець на двох стовпчиках"
"Поставте табличку, що то зрошувач, бо хтось вночі повіситься"
"Етно-шибениця"
"Таке в селах ставити для миття корів"
"Он вона, туристична привабливість міста - шибениця у центрі міста"
"Будемо вішати недобросовісних депутатів"
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