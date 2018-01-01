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На Хмельниччині матір здавала в оренду дітей для жебракування

На Хмельниччині матір здавала в оренду дітей для жебракування
У Хмельницькій області правоохоронці затримали 32-річну жінку, яка хотіла здати двох своїх синів в оренду для жебракування.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури, - пише ТСН.

Її затримали під час отримання п'яти тисяч гривень за "добову оренду" дітей.

Мати активно підшукувала потенційних клієнтів для подальшої передачі дітей для примусу до жебракування.

Дітей передали представникам соціальних служб, їхньому життю і здоров’ю нічого не загрожує. Вирішується питання про висунення підозри і обрання жінці запобіжного заходу.

Матір можуть відправити до в’язниці на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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Теги: оренда, діти
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