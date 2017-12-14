У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів





За словами свідків, в аварію потрапили таксі та бус, - пише



Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Соборності.



Як повідомляють очевидці, для автомобілів на дорозі рух вільний.



Наразі водії, які спричинили аварію, очікують на приїзд поліцейських.



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