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У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів

У Луцьку на Соборності – затор із тролейбусів
У Луцьку на Соборності тролейбуси стоять у черзі через аварію двох автівок, які перекривають рух “рогатим”.

За словами свідків, в аварію потрапили таксі та бус, - пише Волинська правда.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Соборності.

Як повідомляють очевидці, для автомобілів на дорозі рух вільний.

Наразі водії, які спричинили аварію, очікують на приїзд поліцейських.

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Теги: затор, Луцьк, тролейбуси
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