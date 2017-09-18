Волинян попереджають про грози і зливи





Про це йдеться на сторінці у facebook Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.



"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 11 серпня по Волинській області очікуються грози, вдень місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 серпня прогнозують грози і сильні зливи.Про це йдеться на сторінці у facebook Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області."За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 11 серпня по Волинській області очікуються грози, вдень місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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