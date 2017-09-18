Волинян попереджають про грози і зливи
Сьогодні, 15:58
На Волині 11 серпня прогнозують грози і сильні зливи.
Про це йдеться на сторінці у facebook Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.
"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 11 серпня по Волинській області очікуються грози, вдень місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці у facebook Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.
"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 11 серпня по Волинській області очікуються грози, вдень місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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