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Волинян попереджають про грози і зливи

Волинян попереджають про грози і зливи
На Волині 11 серпня прогнозують грози і сильні зливи.

Про це йдеться на сторінці у facebook Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.

"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 11 серпня по Волинській області очікуються грози, вдень місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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Теги: гроза, попередження, Волинь
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