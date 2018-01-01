У луцькому парку чоловік викрав у жінки сумку з грошима

У Луцьку чоловік пограбував жінку.До поліції сьогодні, 10 серпня, із заявою звернулася 39-річна мешканка Маневицького району. Жінка повідомила, що у парку відпочинку у Луцьку її пограбували, - інформує ГУНП у Волинській області.Невідомий відібрав у неї сумочку, в якій знаходилося два мобільних телефони та гаманець з грошима і втік. Сума завданих потерпілій матеріальних збитків склала майже 4 тис. грн.Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель селища Торчин Луцького району. Сумку та мобільні телефонии поліцейські вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.