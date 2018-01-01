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У луцькому парку чоловік викрав у жінки сумку з грошима

У луцькому парку чоловік викрав у жінки сумку з грошима
У Луцьку чоловік пограбував жінку.

До поліції сьогодні, 10 серпня, із заявою звернулася 39-річна мешканка Маневицького району. Жінка повідомила, що у парку відпочинку у Луцьку її пограбували, - інформує ГУНП у Волинській області.

Невідомий відібрав у неї сумочку, в якій знаходилося два мобільних телефони та гаманець з грошима і втік. Сума завданих потерпілій матеріальних збитків склала майже 4 тис. грн.

Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель селища Торчин Луцького району. Сумку та мобільні телефонии поліцейські вилучили.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.




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Теги: парк, гроші, Луцьк, пограбування
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