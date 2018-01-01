У луцькому парку чоловік викрав у жінки сумку з грошима
Сьогодні, 16:06
У Луцьку чоловік пограбував жінку.
До поліції сьогодні, 10 серпня, із заявою звернулася 39-річна мешканка Маневицького району. Жінка повідомила, що у парку відпочинку у Луцьку її пограбували, - інформує ГУНП у Волинській області.
Невідомий відібрав у неї сумочку, в якій знаходилося два мобільних телефони та гаманець з грошима і втік. Сума завданих потерпілій матеріальних збитків склала майже 4 тис. грн.
Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель селища Торчин Луцького району. Сумку та мобільні телефонии поліцейські вилучили.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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До поліції сьогодні, 10 серпня, із заявою звернулася 39-річна мешканка Маневицького району. Жінка повідомила, що у парку відпочинку у Луцьку її пограбували, - інформує ГУНП у Волинській області.
Невідомий відібрав у неї сумочку, в якій знаходилося два мобільних телефони та гаманець з грошима і втік. Сума завданих потерпілій матеріальних збитків склала майже 4 тис. грн.
Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель селища Торчин Луцького району. Сумку та мобільні телефонии поліцейські вилучили.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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