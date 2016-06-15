Волинські митники за добу конфіскували 4 машини «на бляхах»

Протягом однієї доби в автомобільних пунктах пропуску на українсько-польській ділянці кордону волинські митники вилучили 4 авто на іноземній реєстрації.Загальна вартість вилучених транспортних засобів - понад 500 тисяч гривень, - повідомили у Волинській митниці ДФС.Як підстави для переміщення цих машин громадяни надавали документи, отримані незаконним шляхом.Зокрема, у пункті пропуску Устилуг мешканець Кривого Рогу подав фіктивне нотаріальне доручення на право користування автомобілем польської реєстрації «SKODA OCTAVIA» нібито від нотаріуса м. Варшава.Більше того, під час повного митного огляду у бардачку автомобіля було виявлено 18 чистих бланків з відтисками та підписами цього ж нотаріуса, а ще перекладача та реєстратора. Вартість вилученого автомобіля оцінено в майже 122 тисячі гривень.У пункті пропуску Ягодин киянин представив доручення на право користування автомобілем «OPEL ASTRA», ніби то видане нотаріусом, який за офіційною інформацією на дату посвідчення правочину перебував у відпустці і взагалі не вів справ.Як наслідок, авто вартістю понад 103 тисячі гривень вилучене на склад тимчасового зберігання митниці.У результаті перевірки фіктивним виявилось доручення від Канцелярії нотаріальної м. Хрубешов на «FORD FOCUS» вартістю понад 115 тисяч гривень. Канцелярія нотаріальна м. Славно спростувала оригінальність доручення на право користування автомобілем «AUDI A6» вартістю понад 168 тисяч гривень.Ці транспортні засоби громадяни України намагались ввезти на митну територію через пункт пропуску Ягодин.Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України кожного громадянина за скоєне очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості його автомобіля та конфіскація самого транспортного засобу як предмету правопорушення.Матеріали справ передані на розгляд суду.