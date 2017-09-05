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Фахівці розповіли, у яких водоймах на Волині небезпечно купатись

Фахівці розповіли, у яких водоймах на Волині небезпечно купатись
На Волині у серпні спостерігається погіршення якості води відкритих водойм за мікробіологічними показниками у місцях масового відпочинку.

Зокрема, це стосується річки Турія у Ковелі та штучної водойми у мікрорайоні Шахтарський Новолинська, - інформує Волинський лабораторний центр.

Перевищення гігієнічних нормативів у Ковелі становлять у 2,6 раза, у Нововолинську – в 14 разів. Крім того, впродовж літа не відповідає вимогам вода у ставку селища Локачі – в 2,6 раза. Вказані об’єкти можуть нести ризики здоров’ю людей.

Лабораторією особливо-небезпечних інфекцій з води відкритих водойм виділено 10 культур непатогенних холероподібних мікроорганізмів (р. Луга в селищі Локачі, штучній водоймі м. Нововолинська, р. Прип᾽ять селища Ратно), що можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту.

Дослідження води відкритих водойм були проведені у 69 рекреаційних місцях, в тому числі у 36 пляжах. До слова, відхилень за паразитологічними показниками грунту (піску) не виявлено.


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Теги: вода, відхилення, річка, купання
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