Фахівці розповіли, у яких водоймах на Волині небезпечно купатись

На Волині у серпні спостерігається погіршення якості води відкритих водойм за мікробіологічними показниками у місцях масового відпочинку.Зокрема, це стосується річки Турія у Ковелі та штучної водойми у мікрорайоні Шахтарський Новолинська, - інформує Волинський лабораторний центр.Перевищення гігієнічних нормативів у Ковелі становлять у 2,6 раза, у Нововолинську – в 14 разів. Крім того, впродовж літа не відповідає вимогам вода у ставку селища Локачі – в 2,6 раза. Вказані об’єкти можуть нести ризики здоров’ю людей.Лабораторією особливо-небезпечних інфекцій з води відкритих водойм виділено 10 культур непатогенних холероподібних мікроорганізмів (р. Луга в селищі Локачі, штучній водоймі м. Нововолинська, р. Прип᾽ять селища Ратно), що можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту.Дослідження води відкритих водойм були проведені у 69 рекреаційних місцях, в тому числі у 36 пляжах. До слова, відхилень за паразитологічними показниками грунту (піску) не виявлено.