Мама хлопчика не має претензій: чим на Волині закінчився маршрутний конфлікт

Арсена Васєчка для вирішення конфлікту, який виник.



Нагадаємо, що днями у соцмережі з′явилася інформація про те, що



Як з′ясувалося, супровідник хлопчика, відповідно до законодавства, не мала права їхати безплатно. Про це у коментарі журналістам повідомила заступниця директора департаменту інфраструктури та туризму - начальниця управління транспорту та інфраструктури ОДА Наталія Остапкович.



Із її слів, відповідно до ст. 38 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", діти-інваліди із одним супровідником мають право на безплатний проїзд лише у міському транспорті, а в іншому транспорті – приміському і міжміському – 50 %- знижку з 1 жовтня до 15 травня. Тобто супровідник хлопчика мусив сплатити повну вартість за проїзд.



До того ж, з′ясувалося, що в посвідченні як супровідник був вказаний батько хлопчика, а на той момент із хлопчиком їхала його тітка. Навколо цього і розгорівся скандал, адже жінка відмовилася платити і доводила, що може їхати безплатно. Водій, відповідно, доводив протилежне.



Перевізник відсторонив водія маршрутки від виконання обов′язків до з′ясування обставин конфлікту і був готовий його звільнити. Проте на сьогодні мама хлопчика не має претензій ані до водія, ані до перевізника, адже сама не знала про зміни в законодавстві, тому була впевнена у свої правоті. Жінка лише попросила перевізника провести роз′яснювальну роботу з водіями, щоби вони були лояльнішими до пасажирів. А також запропонувала розмістити у транспорті витяги із законодавства.



Мамі рекомендували у подібних випадках краще заплатити за проїзд, а вже потім вирішувати питання, щоби не травмувати дитину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У департаменті інфраструктури і туризму Волинської ОДА відбулася зустріч перевізника, який працює за маршрутом "Луцьк-Дубище", з мамоюдля вирішення конфлікту, який виник.Нагадаємо, що днями у соцмережі з′явилася інформація про те, що водій вигнав із автобуса хлопчика , який із народження має інвалідність, та його супровідника, - пише Конкурент Як з′ясувалося, супровідник хлопчика, відповідно до законодавства, не мала права їхати безплатно. Про це у коментарі журналістам повідомила заступниця директора департаменту інфраструктури та туризму - начальниця управління транспорту та інфраструктури ОДАІз її слів, відповідно до ст. 38 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", діти-інваліди із одним супровідником мають право на безплатний проїзд лише у міському транспорті, а в іншому транспорті – приміському і міжміському – 50 %- знижку з 1 жовтня до 15 травня. Тобто супровідник хлопчика мусив сплатити повну вартість за проїзд.До того ж, з′ясувалося, що в посвідченні як супровідник був вказаний батько хлопчика, а на той момент із хлопчиком їхала його тітка. Навколо цього і розгорівся скандал, адже жінка відмовилася платити і доводила, що може їхати безплатно. Водій, відповідно, доводив протилежне.Перевізник відсторонив водія маршрутки від виконання обов′язків до з′ясування обставин конфлікту і був готовий його звільнити. Проте на сьогодні мама хлопчика не має претензій ані до водія, ані до перевізника, адже сама не знала про зміни в законодавстві, тому була впевнена у свої правоті. Жінка лише попросила перевізника провести роз′яснювальну роботу з водіями, щоби вони були лояльнішими до пасажирів. А також запропонувала розмістити у транспорті витяги із законодавства.Мамі рекомендували у подібних випадках краще заплатити за проїзд, а вже потім вирішувати питання, щоби не травмувати дитину.

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