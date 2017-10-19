Мама хлопчика не має претензій: чим на Волині закінчився маршрутний конфлікт
Сьогодні, 19:22
У департаменті інфраструктури і туризму Волинської ОДА відбулася зустріч перевізника, який працює за маршрутом "Луцьк-Дубище", з мамою Арсена Васєчка для вирішення конфлікту, який виник.
Нагадаємо, що днями у соцмережі з′явилася інформація про те, що водій вигнав із автобуса хлопчика, який із народження має інвалідність, та його супровідника, - пише Конкурент.
Як з′ясувалося, супровідник хлопчика, відповідно до законодавства, не мала права їхати безплатно. Про це у коментарі журналістам повідомила заступниця директора департаменту інфраструктури та туризму - начальниця управління транспорту та інфраструктури ОДА Наталія Остапкович.
Із її слів, відповідно до ст. 38 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", діти-інваліди із одним супровідником мають право на безплатний проїзд лише у міському транспорті, а в іншому транспорті – приміському і міжміському – 50 %- знижку з 1 жовтня до 15 травня. Тобто супровідник хлопчика мусив сплатити повну вартість за проїзд.
До того ж, з′ясувалося, що в посвідченні як супровідник був вказаний батько хлопчика, а на той момент із хлопчиком їхала його тітка. Навколо цього і розгорівся скандал, адже жінка відмовилася платити і доводила, що може їхати безплатно. Водій, відповідно, доводив протилежне.
Перевізник відсторонив водія маршрутки від виконання обов′язків до з′ясування обставин конфлікту і був готовий його звільнити. Проте на сьогодні мама хлопчика не має претензій ані до водія, ані до перевізника, адже сама не знала про зміни в законодавстві, тому була впевнена у свої правоті. Жінка лише попросила перевізника провести роз′яснювальну роботу з водіями, щоби вони були лояльнішими до пасажирів. А також запропонувала розмістити у транспорті витяги із законодавства.
Мамі рекомендували у подібних випадках краще заплатити за проїзд, а вже потім вирішувати питання, щоби не травмувати дитину.
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Нагадаємо, що днями у соцмережі з′явилася інформація про те, що водій вигнав із автобуса хлопчика, який із народження має інвалідність, та його супровідника, - пише Конкурент.
Як з′ясувалося, супровідник хлопчика, відповідно до законодавства, не мала права їхати безплатно. Про це у коментарі журналістам повідомила заступниця директора департаменту інфраструктури та туризму - начальниця управління транспорту та інфраструктури ОДА Наталія Остапкович.
Із її слів, відповідно до ст. 38 закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", діти-інваліди із одним супровідником мають право на безплатний проїзд лише у міському транспорті, а в іншому транспорті – приміському і міжміському – 50 %- знижку з 1 жовтня до 15 травня. Тобто супровідник хлопчика мусив сплатити повну вартість за проїзд.
До того ж, з′ясувалося, що в посвідченні як супровідник був вказаний батько хлопчика, а на той момент із хлопчиком їхала його тітка. Навколо цього і розгорівся скандал, адже жінка відмовилася платити і доводила, що може їхати безплатно. Водій, відповідно, доводив протилежне.
Перевізник відсторонив водія маршрутки від виконання обов′язків до з′ясування обставин конфлікту і був готовий його звільнити. Проте на сьогодні мама хлопчика не має претензій ані до водія, ані до перевізника, адже сама не знала про зміни в законодавстві, тому була впевнена у свої правоті. Жінка лише попросила перевізника провести роз′яснювальну роботу з водіями, щоби вони були лояльнішими до пасажирів. А також запропонувала розмістити у транспорті витяги із законодавства.
Мамі рекомендували у подібних випадках краще заплатити за проїзд, а вже потім вирішувати питання, щоби не травмувати дитину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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