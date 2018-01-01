Неймовірні вбрання та іноземні гості: фестиваль «Берегиня» у Луцькому замку. ФОТО
Сьогодні, 19:02
У Луцьку стартував 8-ий Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який носить тематику повстанського духу українців, що відображається у пісенній спадщині.
Його старт відбувся із етнографічних майданчиків та ярмарку народних ремесел на вулиці Лесі Українки 10 серпня, а вже о 16-ій годині цього ж дня у замку Любарта стартувало грандіозне фольклорне дійство.
На фестиваль приїхали колективи усієї України, а також з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.
На території замку усюди - тюки соломи, накриті ряднами, тож усі гості мають можливість добре вмоститися і любуватися виступами.
Окрім звуків народних пусень, у замку чути ще й як перегукуються молоти ковалів, які кують гострі шаблі, списи, мечі. А з обох боків сцени "жнуть" снопи женці та косарі.
Дійство триватиме до самого вечора. До слова, етнофестиваль «Берегиня» цьогоріч матиме концерти в Берестечку і на Вовчаку.
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Його старт відбувся із етнографічних майданчиків та ярмарку народних ремесел на вулиці Лесі Українки 10 серпня, а вже о 16-ій годині цього ж дня у замку Любарта стартувало грандіозне фольклорне дійство.
На фестиваль приїхали колективи усієї України, а також з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.
На території замку усюди - тюки соломи, накриті ряднами, тож усі гості мають можливість добре вмоститися і любуватися виступами.
Окрім звуків народних пусень, у замку чути ще й як перегукуються молоти ковалів, які кують гострі шаблі, списи, мечі. А з обох боків сцени "жнуть" снопи женці та косарі.
Дійство триватиме до самого вечора. До слова, етнофестиваль «Берегиня» цьогоріч матиме концерти в Берестечку і на Вовчаку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дуже гарно
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