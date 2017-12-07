«СВІДОМІ» закликають лучан звертатись до мерії, аби облагородити округи без депутатів
Сьогодні, 17:58
Мешканці з виборчих округів, у яких немає депутата у міській раді, можуть подавати звернення щодо покращення благоустрою своїх прибудинкових територій у Луцьку міську раду до 31 серпня 2018 року.
Про це нагадали у Громадянському русі "СВІДОМІ" та зауважили, що 1,2 мільйона гривень планують розподілити на округи без депутатів у Луцьку. Кошти спрямують на фінансування окремих ініціатив серед тих, які містяни подадуть до Луцькради, - пише Конкурент.
Розгляд усіх поданих звернень відбуватиметься у вересні цього року комісією міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Ініціатором рішення міської ради щодо фінансування округів без депутатів є засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.
Команда Громадянського Руху активно допомагає мешканцям округів без депутатів і надає консультації з написання відповідних звернень.
Детальну інформацію можна отримати, відвідавши офіс громадської організації за адресою: пр. Волі, 49а або зателефонувавши 099 215 50 75.
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Про це нагадали у Громадянському русі "СВІДОМІ" та зауважили, що 1,2 мільйона гривень планують розподілити на округи без депутатів у Луцьку. Кошти спрямують на фінансування окремих ініціатив серед тих, які містяни подадуть до Луцькради, - пише Конкурент.
Розгляд усіх поданих звернень відбуватиметься у вересні цього року комісією міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Ініціатором рішення міської ради щодо фінансування округів без депутатів є засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.
Команда Громадянського Руху активно допомагає мешканцям округів без депутатів і надає консультації з написання відповідних звернень.
Детальну інформацію можна отримати, відвідавши офіс громадської організації за адресою: пр. Волі, 49а або зателефонувавши 099 215 50 75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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