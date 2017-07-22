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Моторошна аварія на Запоріжжі: загинуло 5 дітей

Моторошна аварія на Запоріжжі: загинуло 5 дітей
У смертельній ДТП, що сталася 10 серпня на Запоріжжі, загинуло 6 людей, з яких 5 – неповнолітні. Травмовано в результаті аварії 12 осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Про це повідомив сьогодні, 10 серпня, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, близько 14:30 на автошляху «Харків-Сімферополь» біля села Каменське сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажний автомобіль «КамАЗ» та маршрутне таксі.

Наразі на місці працює посилена слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Роботу групи на місці координує керівництво поліції Запоріжжя. Крім того, на місці аварії перебувають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичні працівники.

Поліція з'ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів.

«На даний час маємо інформацію про шістьох загиблих, з яких п’ятеро – це діти. Також 12 осіб травмовано», – зазначив Олександр Фацевич.

Він додав, що з водієм вантажівки проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом відносно нього буде обрано міру запобіжного заходу.

Водночас Олександр Фацевич висловив співчуття родинам загиблих у ДТП людей.

«Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих в цій жахливий аварії», – сказав заступник глави Нацполіції.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: аварія, Запоріжжя
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