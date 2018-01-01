Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим

Андрієм Єлістратовим.



11 серпня, тіло загиблого доправлять до Луцька, - пишуть на сайті Луцькради.



Нагадаємо, він загинув у середу, 8 серпня.



Згодом повідомили деталі загибелі лучанина.



Об 11:00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, о 12:00 — громадянська панахида на Театральному майдані.



Поховають Андрія Єлістратова на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.



«Світла пам’ять про нашого славного земляка, який віддав своє життя за цілісність і незалежність України, назавжди залишиться у серцях лучан», - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Андрій Єлістратов народився 23 жовтня 1991 року у м. Рига (Латвійська Республіка). У 1994 році разом з родиною переїхав жити до Луцька. Навчався у НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей» та Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Неодружений.



З 2010 до 2013 року служив за контрактом у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській ОМБР.



9 квітня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації. 28 липня 2014 року отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований.



Андрій Єлістратов у березні 2016 року підписав контракт й ніс службу у складі 14-ї ОМБР.

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