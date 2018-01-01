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Волинські правоохоронці та Інтерпол розшукують ймовірного вбивцю. ФОТО

Волинські правоохоронці та Інтерпол розшукують ймовірного вбивцю. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Богдана Олександра Анатолійовича, 21 липня 1984 року народження, мешканця райцентру Любомль.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0991420382 або «102».

Конфіденційність гарантується.
Волинські правоохоронці та Інтерпол розшукують ймовірного вбивцю. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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