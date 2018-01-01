Волинські правоохоронці та Інтерпол розшукують ймовірного вбивцю. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.



Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0991420382 або «102».



Конфіденційність гарантується.



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