На Ковельській трасі – затор. ФОТО





Про це Дмитро Климук написав на своїй сторінці у Facebook.



«Друзі, хто хоче їхати зараз в сторону Ковеля - схаменіться. Затор від Княгининка до Копачівки!» – застерігає чоловік.



Нагадаємо, на цій ділянці дороги наразі триває ремонт, тому такі затори – не рідкість.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ковельській трасі, між Княгининком та Копачівкою виник затор.Про ценаписав на своїй сторінці у Facebook.«Друзі, хто хоче їхати зараз в сторону Ковеля - схаменіться. Затор від Княгининка до Копачівки!» – застерігає чоловік.Нагадаємо, на цій ділянці дороги наразі триває ремонт,

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