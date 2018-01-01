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На Ковельській трасі – затор. ФОТО

На Ковельській трасі – затор. ФОТО
На Ковельській трасі, між Княгининком та Копачівкою виник затор.

Про це Дмитро Климук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, хто хоче їхати зараз в сторону Ковеля - схаменіться. Затор від Княгининка до Копачівки!» – застерігає чоловік.

Нагадаємо, на цій ділянці дороги наразі триває ремонт, тому такі затори – не рідкість.
На Ковельській трасі – затор. ФОТО
На Ковельській трасі – затор. ФОТО

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Теги: Волинь, затор, дорога, ремонт, автомобіль
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Коментарі 1
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