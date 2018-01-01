На Ковельській трасі – затор. ФОТО
Сьогодні, 19:39
На Ковельській трасі, між Княгининком та Копачівкою виник затор.
Про це Дмитро Климук написав на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі, хто хоче їхати зараз в сторону Ковеля - схаменіться. Затор від Княгининка до Копачівки!» – застерігає чоловік.
Нагадаємо, на цій ділянці дороги наразі триває ремонт, тому такі затори – не рідкість.
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Про це Дмитро Климук написав на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі, хто хоче їхати зараз в сторону Ковеля - схаменіться. Затор від Княгининка до Копачівки!» – застерігає чоловік.
Нагадаємо, на цій ділянці дороги наразі триває ремонт, тому такі затори – не рідкість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Сьогодні, 19:39