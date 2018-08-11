Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра

Небайдужих волинян закликають зустріти траурний кортеж із тілами військових, які загинули у зоні проведення ООС.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригадита військовослужбовця 28-ї бригадиприбуде на Волинь завтра, 11 серпня.«Зустрічаємо 11.08.2018 о 10:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору та громадська панахида», - йдеться у повідомленні.Активісти також опублікували маршрут слідування:09:15 Рівненське кільце - 10:00 Цуманський пост - 11:00 Луцьк. (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно об 11:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.