Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра
Сьогодні, 21:09
Небайдужих волинян закликають зустріти траурний кортеж із тілами військових, які загинули у зоні проведення ООС.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.
Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха прибуде на Волинь завтра, 11 серпня.
«Зустрічаємо 11.08.2018 о 10:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору та громадська панахида», - йдеться у повідомленні.
Активісти також опублікували маршрут слідування:
09:15 Рівненське кільце - 10:00 Цуманський пост - 11:00 Луцьк. (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.
Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно об 11:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.
Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха прибуде на Волинь завтра, 11 серпня.
«Зустрічаємо 11.08.2018 о 10:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору та громадська панахида», - йдеться у повідомленні.
Активісти також опублікували маршрут слідування:
09:15 Рівненське кільце - 10:00 Цуманський пост - 11:00 Луцьк. (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.
Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно об 11:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через порушення оштрафували майже сотню волинських посадовців
Сьогодні, 21:33
Після 4-ї поспіль перемоги «Волинь» очолює турнірну таблицю
Сьогодні, 21:25
Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра
Сьогодні, 21:09
ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу*
Сьогодні, 20:39