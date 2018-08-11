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Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра

Тіла загиблих бійців на Волинь привезуть завтра
Небайдужих волинян закликають зустріти траурний кортеж із тілами військових, які загинули у зоні проведення ООС.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан України» у соціальній мережі Facebook.

Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха прибуде на Волинь завтра, 11 серпня.

«Зустрічаємо 11.08.2018 о 10:00 на Цуманському посту, та прямуємо колоною в напрямку Луцька, де в центрі міста відбудеться молебень та прощання в Нижньому храмі Святотроїцького собору та громадська панахида», - йдеться у повідомленні.

Активісти також опублікували маршрут слідування:

09:15 Рівненське кільце - 10:00 Цуманський пост - 11:00 Луцьк. (центральна площа) – Свято-Троїцький Собор.


Кортеж з тілом Сергія Цепуха орієнтовно об 11:00 прямуватиме в напрямку Каменя-Каширського.

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Теги: смерть, ООС, Волинь
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