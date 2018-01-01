Після 4-ї поспіль перемоги «Волинь» очолює турнірну таблицю
Сьогодні, 21:25
Луцька «Волинь» на виїзді мінімально перемогла «Авангард» та стала одноосібним лідером у першій лізі.
Про це повідомили у прес-службі ФК.
У черговому матчі та потенційно непростому виїзді Андрій Тлумак знову довірився складу, який тиждень тому починав гру проти «Агробізнеса». Волиняни дуже швидко увійшли в гру – Герасимюк потужно пробивав метрів з 25-ти, однак голкіпер суперників Артур Денчук витягнув м’яч з нижнього кута власних воріт.
У подальшому «хрестоносці» продовжували володіти ігровою та територіальною перевагою, постійно створюючи загрозу біля карної зони «Авангарда».
Луцькі футболісти після кожної втрати м’яча моментально вступали у відбір. Як наслідок, це не давало господарям поля не те, що провести осмислену атаку, а й іноді – просто перейти центральну лінію.
Ближче до середини тайму Кожанов, Герасимюк та інші наші футболісти все частіше почали шукати партнерів проникаючими передачами через центр. Одна із таких відправила у забіг Дмитра Козьбана, якого змушений був «валити» біля власного штрафного майданчика Роман Мірошник.
Оскільки форвард виривався віч-на-віч з голкіпером, захисник отримав від арбітра червону картку, а «Волинь» – право на небезпечний штрафний удар. Денис Кожанов вирок судді виконав бездоганно: удар у дальній від себе кут без шансів для Денчука – і рахунок у матчі відкрито.
Наприкінці тайму волиняни в чисельній більшості мали всі шанси подвоїти перевагу. Спочатку Кожанов вивів на хорошу позицію Козьбана, однак у того «кулястий» «звалився» з ноги. А потім Денис зіграв шикарну «стінку» з Сіавашем Хагназарі, однак не реалізував «тет-а-тет», пробивши повз дальній кут воріт. На перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині» – 0:1.
Після перерви на полі у складі лучан з’явився Володимир Коробка. Саме він був найактивнішим гравцем на початку другого тайму і тричі пробивав по воротах Денчука, однак в усіх випадках голкіпер «Авангарда» впорався з ударами.
Робити «дубль» міг і Кожанов – утім, обігравши захисника у штрафному майданчику з вигідної позиції він пробив значно вище воріт.
Середина другого тайму чомусь розділила гру на два шматки. Свої моменти раз за разом почали створювати уже гравці краматорської команди. Спочатку удар Олега Баранніка зі штрафного Богдан Когут потягнув з «дев’ятки» власних воріт. Наступний удар 11-го номера «Авангарду» на кутовий зрикошетив Сергій Петько.
Під кінець гри вбивчий момент, аби заспокоїти гру для «Волині», мав Коробка – після передачі Василя Курка він поклав корпус та пробив з льоту, однак і тут неймовірний сейв здійснив Денчук.
Було зрозуміло, що після таких невикористаних моментів без нервів у кінцівці не обійтися. І до фінального свистка «пожежі» у карному майданчику «Волині» виникали раз за разом. На щастя, спільними зусиллями наші футболісти таки загасили усі з них. 0:1 – підопічні Андрія Тлумака розпочинають чемпіонат з чотирьох сухих перемог та залишаються лідерами чемпіонату України.
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Про це повідомили у прес-службі ФК.
У черговому матчі та потенційно непростому виїзді Андрій Тлумак знову довірився складу, який тиждень тому починав гру проти «Агробізнеса». Волиняни дуже швидко увійшли в гру – Герасимюк потужно пробивав метрів з 25-ти, однак голкіпер суперників Артур Денчук витягнув м’яч з нижнього кута власних воріт.
У подальшому «хрестоносці» продовжували володіти ігровою та територіальною перевагою, постійно створюючи загрозу біля карної зони «Авангарда».
Луцькі футболісти після кожної втрати м’яча моментально вступали у відбір. Як наслідок, це не давало господарям поля не те, що провести осмислену атаку, а й іноді – просто перейти центральну лінію.
Ближче до середини тайму Кожанов, Герасимюк та інші наші футболісти все частіше почали шукати партнерів проникаючими передачами через центр. Одна із таких відправила у забіг Дмитра Козьбана, якого змушений був «валити» біля власного штрафного майданчика Роман Мірошник.
Оскільки форвард виривався віч-на-віч з голкіпером, захисник отримав від арбітра червону картку, а «Волинь» – право на небезпечний штрафний удар. Денис Кожанов вирок судді виконав бездоганно: удар у дальній від себе кут без шансів для Денчука – і рахунок у матчі відкрито.
Наприкінці тайму волиняни в чисельній більшості мали всі шанси подвоїти перевагу. Спочатку Кожанов вивів на хорошу позицію Козьбана, однак у того «кулястий» «звалився» з ноги. А потім Денис зіграв шикарну «стінку» з Сіавашем Хагназарі, однак не реалізував «тет-а-тет», пробивши повз дальній кут воріт. На перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині» – 0:1.
Після перерви на полі у складі лучан з’явився Володимир Коробка. Саме він був найактивнішим гравцем на початку другого тайму і тричі пробивав по воротах Денчука, однак в усіх випадках голкіпер «Авангарда» впорався з ударами.
Робити «дубль» міг і Кожанов – утім, обігравши захисника у штрафному майданчику з вигідної позиції він пробив значно вище воріт.
Середина другого тайму чомусь розділила гру на два шматки. Свої моменти раз за разом почали створювати уже гравці краматорської команди. Спочатку удар Олега Баранніка зі штрафного Богдан Когут потягнув з «дев’ятки» власних воріт. Наступний удар 11-го номера «Авангарду» на кутовий зрикошетив Сергій Петько.
Під кінець гри вбивчий момент, аби заспокоїти гру для «Волині», мав Коробка – після передачі Василя Курка він поклав корпус та пробив з льоту, однак і тут неймовірний сейв здійснив Денчук.
Було зрозуміло, що після таких невикористаних моментів без нервів у кінцівці не обійтися. І до фінального свистка «пожежі» у карному майданчику «Волині» виникали раз за разом. На щастя, спільними зусиллями наші футболісти таки загасили усі з них. 0:1 – підопічні Андрія Тлумака розпочинають чемпіонат з чотирьох сухих перемог та залишаються лідерами чемпіонату України.
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