Після 4-ї поспіль перемоги «Волинь» очолює турнірну таблицю

Луцька «Волинь» на виїзді мінімально перемогла «Авангард» та стала одноосібним лідером у першій лізі.Про це повідомили у прес-службі ФК.У черговому матчі та потенційно непростому виїздізнову довірився складу, який тиждень тому починав гру проти «Агробізнеса». Волиняни дуже швидко увійшли в гру –потужно пробивав метрів з 25-ти, однак голкіпер суперниківвитягнув м’яч з нижнього кута власних воріт.У подальшому «хрестоносці» продовжували володіти ігровою та територіальною перевагою, постійно створюючи загрозу біля карної зони «Авангарда».Луцькі футболісти після кожної втрати м’яча моментально вступали у відбір. Як наслідок, це не давало господарям поля не те, що провести осмислену атаку, а й іноді – просто перейти центральну лінію.Ближче до середини тайму, Герасимюк та інші наші футболісти все частіше почали шукати партнерів проникаючими передачами через центр. Одна із таких відправила у забіг, якого змушений був «валити» біля власного штрафного майданчикаОскільки форвард виривався віч-на-віч з голкіпером, захисник отримав від арбітра червону картку, а «Волинь» – право на небезпечний штрафний удар. Денис Кожанов вирок судді виконав бездоганно: удар у дальній від себе кут без шансів для Денчука – і рахунок у матчі відкрито.Наприкінці тайму волиняни в чисельній більшості мали всі шанси подвоїти перевагу. Спочатку Кожанов вивів на хорошу позицію Козьбана, однак у того «кулястий» «звалився» з ноги. А потім Денис зіграв шикарну «стінку» з, однак не реалізував «тет-а-тет», пробивши повз дальній кут воріт. На перерву команди пішли за мінімальної переваги «Волині» – 0:1.Після перерви на полі у складі лучан з’явився. Саме він був найактивнішим гравцем на початку другого тайму і тричі пробивав по воротах Денчука, однак в усіх випадках голкіпер «Авангарда» впорався з ударами.Робити «дубль» міг і Кожанов – утім, обігравши захисника у штрафному майданчику з вигідної позиції він пробив значно вище воріт.Середина другого тайму чомусь розділила гру на два шматки. Свої моменти раз за разом почали створювати уже гравці краматорської команди. Спочатку ударзі штрафногопотягнув з «дев’ятки» власних воріт. Наступний удар 11-го номера «Авангарду» на кутовий зрикошетивПід кінець гри вбивчий момент, аби заспокоїти гру для «Волині», мав Коробка – після передачівін поклав корпус та пробив з льоту, однак і тут неймовірний сейв здійснив Денчук.Було зрозуміло, що після таких невикористаних моментів без нервів у кінцівці не обійтися. І до фінального свистка «пожежі» у карному майданчику «Волині» виникали раз за разом. На щастя, спільними зусиллями наші футболісти таки загасили усі з них. 0:1 – підопічні Андрія Тлумака розпочинають чемпіонат з чотирьох сухих перемог та залишаються лідерами чемпіонату України.